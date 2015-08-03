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Arrêté

Philips SonicareAirFloss Ultra - Microjet interdentaire

HX8431/02

3.7
| (934) Avis
Des gencives plus saines en 2 semaines*
Destiné aux personnes ne procédant pas à un nettoyage régulier des espaces interdentaires, AirFloss Ultra**** est simple et efficace. Vous pouvez utiliser AirFloss Ultra avec du bain de bouche ou de l'eau. Des études ont prouvé qu'il était aussi bénéfique que du fil dentaire pour la santé des gencives.**
Voir tous les avantages

Conçu pour les personnes qui n'utilisent pas régulièrement de fil dentaire

Des gencives plus saines en 2 semaines*

  • 1 canule

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire***

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire***

AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.***

Technologie qui allie air et micro-gouttelettes

Technologie qui allie air et micro-gouttelettes

Nos résultats cliniquement prouvés ont été rendus possibles grâce à notre technologie exclusive associant de l'air à du bain de bouche ou à de l'eau pour nettoyer efficacement mais en douceur les espaces interdentaires et le sillon gingival.

Des études cliniques ont prouvé une efficacité équivalente au fil dentaire pour la santé des gencives.**

Des études cliniques ont prouvé une efficacité équivalente au fil dentaire pour la santé des gencives.**

Il est cliniquement prouvé que l'AirFloss Ultra de Philips Sonicare améliore la santé des gencives autant que le fil dentaire.** Des gencives plus saines en seulement deux semaines.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 6

934

Avis

03/08/2015

België

België

j'adore!

J'aime beaucoup , très efficace au lieu du fil dentaire, on sent vraiment la différence, nettoye parfaitement l'inter dent , l'idéal, remplacer tout comme moi l'eau par du bain de bouche , résultat vraiment surprenant , je ne m'en sépare plus!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HX8332/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HX8332/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

24/07/2015

België

België

Adieu fil dentaire

Je n'ai l'appareil que depuis quelques jours mais je dois dire qu'il est efficace, simple et rapide d'utilisation. Son ergonomie fait qu'il tient bien en main et il est robuste. J'aurais cependant voulu: - un réservoir plus grand car il ne l'est pas assez pour la fonction 3 pulsation - une buse plus conique pour les petites dents - une deuxième buse et un support pour pouvoir le mettre. Ceci dit, grâce à son efficacité, les dents sont totalement nettoyées et surtout en très peu de temps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HX8331/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HX8331/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

19/12/2022

France

France

Acheteur vérifié

Excellent produit

Produit très facile d'emploi que j'ai recommandé à mes patients quand j'étais en activité. Peu encombrant et pratique pour le voyage. Bonne autonomie.Efficace.

Avantages

Son absence de cordon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HX8432/03 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HX8432/03 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

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Mentions légales

  1. Lorsqu'il est utilisé avec une brosse à dents manuelle et du bain de bouche antibactérien chez les patients souffrant d'une gingivite légère à modérée. AirFloss est conçu pour aider les personnes qui ne procèdent pas régulièrement à un nettoyage interdentaire à acquérir de bonnes habitudes quotidiennes. Reportez-vous à la FAQ dans l'onglet Assistance pour de plus amples informations.

  2. Au niveau des zones prises en charge. Étude réalisée en laboratoire ; les résultats observés en milieu buccal peuvent être différents.

  3. Les marques AirFloss Ultra et Pro recouvrent un même produit pouvant être nommé de différentes manières selon le pays et le canal de distribution.

  4. Selon le réglage du jet