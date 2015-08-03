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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX8331/01
contient 1 canule
AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.***
Nos résultats cliniquement prouvés ont été rendus possibles grâce à notre technologie exclusive associant de l'air à du bain de bouche ou à de l'eau pour nettoyer efficacement mais en douceur les espaces interdentaires et le sillon gingival.
Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. Facile à utiliser, l'appareil AirFloss Ultra permet de prendre de bonnes habitudes.
3.7
sur 6
934
Avis
mour58
03/08/2015
België
j'adore!
J'aime beaucoup , très efficace au lieu du fil dentaire, on sent vraiment la différence, nettoye parfaitement l'inter dent , l'idéal, remplacer tout comme moi l'eau par du bain de bouche , résultat vraiment surprenant , je ne m'en sépare plus!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HX8332/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HX8332/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
sopiette
24/07/2015
België
Adieu fil dentaire
Je n'ai l'appareil que depuis quelques jours mais je dois dire qu'il est efficace, simple et rapide d'utilisation. Son ergonomie fait qu'il tient bien en main et il est robuste. J'aurais cependant voulu: - un réservoir plus grand car il ne l'est pas assez pour la fonction 3 pulsation - une buse plus conique pour les petites dents - une deuxième buse et un support pour pouvoir le mettre. Ceci dit, grâce à son efficacité, les dents sont totalement nettoyées et surtout en très peu de temps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HX8331/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HX8331/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Camber
19/12/2022
France
Acheteur vérifié
Excellent produit
Produit très facile d'emploi que j'ai recommandé à mes patients quand j'étais en activité. Peu encombrant et pratique pour le voyage. Bonne autonomie.Efficace.
Avantages
Son absence de cordon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HX8432/03 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HX8432/03 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Lorsqu'il est utilisé avec une brosse à dents manuelle et du bain de bouche antibactérien chez les patients souffrant d'une gingivite légère à modérée. AirFloss est conçu pour aider les personnes qui ne procèdent pas régulièrement à un nettoyage interdentaire à acquérir de bonnes habitudes quotidiennes. Reportez-vous à la FAQ dans l'onglet Assistance pour de plus amples informations.
Au niveau des zones prises en charge. Étude réalisée en laboratoire ; les résultats observés en milieu buccal peuvent être différents.
Les marques AirFloss Ultra et Pro recouvrent un même produit pouvant être nommé de différentes manières selon le pays et le canal de distribution.
Selon le réglage du jet