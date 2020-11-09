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Arrêté
HX8032/07
2 canules
AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.***
Nos résultats cliniquement prouvés ont été rendus possibles grâce à notre technologie exclusive associant de l'air à du bain de bouche ou à de l'eau pour nettoyer efficacement mais en douceur les espaces interdentaires et le sillon gingival.
Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. Facile à utiliser et offrant un nettoyage en profondeur, AirFloss permet de prendre de bonnes habitudes.
3.3
sur 6
36
Avis
T-Bone
09/11/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Funktioniert genau so wie angepriesen
Lasse mich nicht gerne für dumm verkaufen, wie es leider oft in der allgemeinen Werbung geschieht. Dieses Teil macht aber tatsächlich alles so wie versprochen.
Avantages
Einfache Handhabe
Contre
Bei Verwendung des optionalen Flüssigkeits-Tank leidet der Akku vom Handgerät. Daher wurde mein Gerät auch schon PROBLEMLOS ausgetauscht.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss HX8013/07 Interdental – Düsen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss HX8013/07 Interdental – Düsen
Denny99
11/04/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Ideale Ergänzung zum Zähneputzen
Ich bin mit dem Produkt sehr zufrieden. Es ist auf alle Fälle eine gute Ergänzung zum Zähneputzen
Avantages
Man kann die Zahnzwischenräume gründlicher säubern
Contre
Der Wasserstrahl sollte gezielt eingesetzt werden da es sonst spritzt
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss Ultra HX8032/07 Interdental-Düsen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss Ultra HX8032/07 Interdental-Düsen
Brummi28
16/02/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
Super Düsen
Ergonomie, Handhabung dieser Düsen sehr gut. Bin sehr zufrieden.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss HX8013/07 Interdental – Düsen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss HX8013/07 Interdental – Düsen
Lorsqu'il est utilisé avec une brosse à dents manuelle et du bain de bouche antibactérien chez les patients souffrant d'une gingivite légère à modérée. AirFloss est conçu pour aider les personnes qui ne procèdent pas régulièrement à un nettoyage interdentaire à acquérir de bonnes habitudes quotidiennes. Reportez-vous à la FAQ dans l'onglet Assistance pour de plus amples informations.
Au niveau des zones prises en charge. Étude réalisée en laboratoire ; les résultats observés en milieu buccal peuvent être différents.
Satisfait ou remboursé