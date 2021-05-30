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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX6481/60
HX642A
HX6481/50
HX6859/63
HX680A
HX6807/63
HX683B
HX6830/47
HX685T
HX6877/29
HX684B
HX6850/57
HX680J
HX6800/35
HX680P
HX6803/64
HX680A
HX6807/35
Lot de 2
44 % de brins en plus pour un nettoyage exceptionnel.
L'implantation des brins en losange augmente la surface de contact pour éliminer la plaque.
La dureté moyenne des brins associe fermeté et douceur.
4.5
sur 6
103
Avis
91%
recommandent ce produit
Pilpoil68610
30/05/2021
France
Acheteur vérifié
Parfait
Brossage très efficace Dureté idéale de la brosse A recommander
Avantages
Brossage très efficace
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6068/26 Têtes de brosse à dents standard
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6068/26 Têtes de brosse à dents standard
Jmb06
16/12/2018
France
Excellent produit.
Excellent produit, la technologie sonique Philips est actuellement la meilleure sur le marché et les brossettes Diamond Clean standard sont parfaites. Si vous avez le choix entre plusieurs puissances sur votre brosse électrique, la moins forte est très efficace et sera la plus confortable. Laissez travailler l’extrémité des poils de la brossette en douceur, ne pas appuyer trop fort et le résultat sera TOP.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6068/26 Têtes de brosse à dents standard
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6068/26 Têtes de brosse à dents standard
mf38
25/07/2017
France
Acheteur vérifié
répond aux attentes
dans la multitude des propositions, ce produit est celui qui a répondu le mieux à mes attentes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6064/07 Têtes de brosse à dents standard
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6064/07 Têtes de brosse à dents standard