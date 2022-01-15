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Arrêté

Philips Sonicare S SensitiveTêtes de brosse à dents standard

HX6052/07

4.4
| (32) Avis | 93% recommandent ce produit
Nettoyage ultra-sensible. Ultra-souple.
La tête de brosse Philips Sonicare S Sensitive est parfaite pour les dents et gencives sensibles. Profitez d'un nettoyage efficace qui préserve vos gencives.
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ProtectiveClean 4300

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Excellent nettoyage des gencives et des dents sensibles.

Nettoyage ultra-sensible. Ultra-souple.

  • Lot de 2

  • Taille standard

  • Clipsable

  • Pour les dents et gencives sensibles

Élimine plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Élimine plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Les brins de haute qualité densément implantés éliminent plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle : c'est cliniquement prouvé.

Design innovant des brins éliminant la plaque dentaire en douceur

Design innovant des brins éliminant la plaque dentaire en douceur

Cette tête de brosse Philips Sonicare Sensitive est dotée de brins ultra-doux, pour un nettoyage en douceur efficace. Les brins profilés s'adaptent à la forme de vos dents afin de respecter les dents ultra-sensibles. Également disponible en taille compacte, pour un nettoyage minutieux.

Tête de brosse clipsable facile à fixer

Tête de brosse clipsable facile à fixer

La tête de brosse Sensitive est entièrement compatible avec n'importe quel manche Philips Sonicare, à l'exception des PowerUp Battery et Essence. Elle est clipsable et déclipsable pour faciliter son remplacement et son nettoyage.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

32

Avis

93%

recommandent ce produit

3

15/01/2022

France

France

Adapté aux gencives fragiles

Pourquoi avoir abandonné le produit ? Quel est la brosse la plus souple en remplacement ?

Avantages

Très souple

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard

29/06/2017

France

France

La brosse à dent éléctrique par excellence

J'ai attendu ce type de produit avant de franchir le pas. Je ne regrette pas. Le seul bémol concerne la prise en main. La brosse est un peu glissante.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard

09/03/2024

Deutschland

Deutschland

Die besten Bürsten Köpfe bei empfindlichem Zahnfle

Die besten Zahnbürsten bei empfindlichen Zahnfleisch und frei liegenden Zahnhälsen durch zurück gehendes Zahnfleisch. Die Bürsten liegen durch die gleichmäßigen Borsten gut an und sind sehr weich. Ich würde sie immer weiter empfehlen. Wieso werden sie nicht mehr produziert?!!!

Avantages

Super bei empfindlichem Zahnfleisch

Contre

Keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

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