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  • Nettoyage ultra-sensible. Ultra-souple.
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Arrêté

Philips Sonicare SensitiveTêtes de brosse à dents standard

HX6052/05

4.4
| (32) Avis | 93% recommandent ce produit
Nettoyage ultra-sensible. Ultra-souple.
La tête de brosse Philips Sonicare Sensitive est parfaite pour soulager les dents et gencives sensibles.
Voir tous les avantages
Produits compatibles
C3 Premium Plaque Control

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Têtes de brosse à dents standard

HX6481/60

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
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HX642A

HX6481/50

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Brosse à dents électrique

HX6859/63

ProtectiveClean 4300

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Brosse à dents électrique

HX680A

HX6807/63

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Brosse à dents électrique

HX683B

HX6830/47

ProtectiveClean 6100

ProtectiveClean 6100
Brosse à dents électrique

HX685T

HX6877/29

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Brosse à dents électrique

HX684B

HX6850/57

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Brosse à dents électrique

HX680J

HX6800/35

ProtectiveClean 4300

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Brosse à dents électrique

HX680P

HX6803/64

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Brosse à dents électrique

HX680A

HX6807/35

Excellent nettoyage des gencives et des dents sensibles.

Nettoyage ultra-sensible. Ultra-souple.

  • Lot de 2

  • Taille standard

  • Clipsable

  • Pour les dents et gencives sensibles

Design innovant des brins éliminant la plaque dentaire en douceur

Design innovant des brins éliminant la plaque dentaire en douceur

La tête de brosse Philips Sonicare est dotée de brins ultra-souples, pour un nettoyage doux et efficace. Son profilage spécial protège les dents, pour un brossage en douceur. Également disponible en taille compacte pour un nettoyage précis.

Élimine plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Élimine plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Il est cliniquement prouvé que la tête de brosse Philips Sonicare Sensitive permet une meilleure élimination de la plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

32

Avis

93%

recommandent ce produit

3

15/01/2022

France

France

Adapté aux gencives fragiles

Pourquoi avoir abandonné le produit ? Quel est la brosse la plus souple en remplacement ?

Avantages

Très souple

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard

29/06/2017

France

France

La brosse à dent éléctrique par excellence

J'ai attendu ce type de produit avant de franchir le pas. Je ne regrette pas. Le seul bémol concerne la prise en main. La brosse est un peu glissante.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard

09/03/2024

Deutschland

Deutschland

Die besten Bürsten Köpfe bei empfindlichem Zahnfle

Die besten Zahnbürsten bei empfindlichen Zahnfleisch und frei liegenden Zahnhälsen durch zurück gehendes Zahnfleisch. Die Bürsten liegen durch die gleichmäßigen Borsten gut an und sind sehr weich. Ich würde sie immer weiter empfehlen. Wieso werden sie nicht mehr produziert?!!!

Avantages

Super bei empfindlichem Zahnfleisch

Contre

Keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

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