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Philips Sonicare ProResults8x C1 Têtes de brosse à dents

HX6018/07

4.5
| (372) Avis | 94% recommandent ce produit
Excellente performance.* Qualité garantie.
La tête de brosse emblématique Philips Sonicare ProResults est idéale pour les utilisateurs des nouvelles comme des anciennes brosses à dents Philips Sonicare à la recherche d'un authentique nettoyage Philips Sonicare à un rapport qualité/prix exceptionnel.
Voir tous les avantages
Produits compatibles
C3 Premium Plaque Control

C3 Premium Plaque Control
Têtes de brosse à dents standard

HX6481/60

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Brosse à dents électrique

HX642A

HX6481/50

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Brosse à dents électrique

HX6859/63

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Brosse à dents électrique

HX680A

HX6807/63

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Brosse à dents électrique

HX683B

HX6830/47

ProtectiveClean 6100

ProtectiveClean 6100
Brosse à dents électrique

HX685T

HX6877/29

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Brosse à dents électrique

HX684B

HX6850/57

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Brosse à dents électrique

HX680J

HX6800/35

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Brosse à dents électrique

HX680P

HX6803/64

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Brosse à dents électrique

HX680A

HX6807/35

Excellente performance à un excellent rapport qualité/prix

Excellente performance.* Qualité garantie.

  • Lot de 8

  • Taille standard

  • Clipsable

  • Nettoyage complet

Des performances Philips Sonicare optimisées

Des performances Philips Sonicare optimisées

La tête de brosse Philips Sonicare est dotée de brins profilés adaptés à la forme naturelle des dents, pour nettoyer les zones difficiles d'accès.

Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Cette tête de brosse élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

372

Avis

94%

recommandent ce produit

07/08/2025

France

France

Très efficace

Compatibles avec toutes les brosses à dents électriques sonicare. Nettoie en profondeur. Très bon produit.

Avantages

Nettoyage en profondeur

Contre

Un peu cher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProResults HX6014/87 Lot de 4 têtes de brosse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProResults HX6014/87 Lot de 4 têtes de brosse

31/07/2025

France

France

Têtes de brosse de bonne qualité

Je recommande ce produit. Elles sont adaptées a ma brosse a dents et la dureté du poil de brosse est idéal pour moi. Je les change régulièrement par hygiène mais même après l'utilisation elles ne s'abîment pas. Elles correspondent parfaitement a leur utilité Je recommande

Avantages

Compatibles a ma brosse a dents philips

Contre

Pas d'inconvénient

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProResults HX6014/87 Lot de 4 têtes de brosse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProResults HX6014/87 Lot de 4 têtes de brosse

29/07/2025

France

France

Tête brosse à dents

Je recommande ces brossettes pour les brosses à dents soniques! Elles laissent les dents bien propres, comme si on sortait de chez le dentiste. Elles sont à la fois douce et efficace.

Avantages

Efficacité

Contre

Prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProResults HX6014/87 Lot de 4 têtes de brosse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProResults HX6014/87 Lot de 4 têtes de brosse

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