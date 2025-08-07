ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Excellente performance.* Qualité garantie.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Excellente performance.* Qualité garantie.
  • Excellente performance.* Qualité garantie.
  • Excellente performance.* Qualité garantie.
  • Excellente performance.* Qualité garantie.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Excellente performance.* Qualité garantie.
  • Excellente performance.* Qualité garantie.
  • Excellente performance.* Qualité garantie.

Arrêté

Philips Sonicare ProResultsTêtes de brosse à dents standard

HX6012/07

4.5
| (372) Avis | 94% recommandent ce produit
Excellente performance.* Qualité garantie.
La tête de brosse emblématique Philips Sonicare ProResults est idéale pour les utilisateurs des nouvelles comme des anciennes brosses à dents Philips Sonicare à la recherche d'un authentique nettoyage Philips Sonicare à un rapport qualité/prix exceptionnel.
Voir tous les avantages
Produits compatibles
1100 Series

1100 Series
Brosse à dents électrique

HX364W3

HX3641/02

C3 Premium Plaque Control

C3 Premium Plaque Control
Têtes de brosse à dents standard

HX6481/60

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Brosse à dents électrique

HX642A

HX6481/50

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Brosse à dents électrique

HX6859/63

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Brosse à dents électrique

HX680A

HX6807/63

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Brosse à dents électrique

HX683B

HX6830/47

ProtectiveClean 6100

ProtectiveClean 6100
Brosse à dents électrique

HX685T

HX6877/29

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Brosse à dents électrique

HX684B

HX6850/57

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Brosse à dents électrique

HX680J

HX6800/35

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Brosse à dents électrique

HX680P

HX6803/64

Excellente performance à un excellent rapport qualité/prix

Excellente performance.* Qualité garantie.

  • Lot de 2

  • Taille standard

  • Clipsable

  • Nettoyage complet

Des performances Philips Sonicare optimisées

Des performances Philips Sonicare optimisées

La tête de brosse Philips Sonicare est dotée de brins profilés adaptés à la forme naturelle des dents, pour nettoyer les zones difficiles d'accès.

Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Cette tête de brosse élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

372

Avis

94%

recommandent ce produit

07/08/2025

France

France

Très efficace

Compatibles avec toutes les brosses à dents électriques sonicare. Nettoie en profondeur. Très bon produit.

Avantages

Nettoyage en profondeur

Contre

Un peu cher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProResults HX6014/87 Lot de 4 têtes de brosse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProResults HX6014/87 Lot de 4 têtes de brosse

31/07/2025

France

France

Têtes de brosse de bonne qualité

Je recommande ce produit. Elles sont adaptées a ma brosse a dents et la dureté du poil de brosse est idéal pour moi. Je les change régulièrement par hygiène mais même après l'utilisation elles ne s'abîment pas. Elles correspondent parfaitement a leur utilité Je recommande

Avantages

Compatibles a ma brosse a dents philips

Contre

Pas d'inconvénient

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProResults HX6014/87 Lot de 4 têtes de brosse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProResults HX6014/87 Lot de 4 têtes de brosse

29/07/2025

France

France

Tête brosse à dents

Je recommande ces brossettes pour les brosses à dents soniques! Elles laissent les dents bien propres, comme si on sortait de chez le dentiste. Elles sont à la fois douce et efficace.

Avantages

Efficacité

Contre

Prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProResults HX6014/87 Lot de 4 têtes de brosse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProResults HX6014/87 Lot de 4 têtes de brosse

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Élimine jusqu’à 2 fois plus de plaque dentaire qu’une brosse à dents manuelle