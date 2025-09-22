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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
HX3603/01
HX360CB
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
Technologie Philips Sonicare
Autocollants personnalisables
Application gratuite Sonicare for Kids
Les légères impulsions atteignent les espaces interdentaires et le sillon gingival. Les enfants obtiennent ainsi un nettoyage optimal alors qu’ils apprennent encore à se brosser les dents.
Les têtes de brosse sont spécialement conçues pour aider les enfants à obtenir un nettoyage optimal tout en apprenant à se brosser les dents. Une tête de brosse compacte est incluse. Les têtes de taille standard sont vendues séparément.
L’édition spéciale “Design a Pet” inclut des autocollants réutilisables pour que les enfants puissent transformer leur brosse à dents en de nouveaux personnages animaliers quand bon leur semble. Faisons du brossage une partie amusante de leur journée !
4.7
sur 6
45
Avis
95%
recommandent ce produit
Marichenbeezi
22/09/2025
Deutschland
Partie de promotion
Wow
Was für eine tolle Zahnbürste, dank den Aufklebern noch viel attraktiver für unseren Bruno. Die Bedienung super einfach. Das Zähne putzen macht super viel spass damit. Dank der Personalisierung freut er sich richtig aufs putzen. Er weiss genau wann er wechseln muss und wann Schluss ist. Die Bürste reinigt hervorragend. Und das putzen macht er wirklich super damit.
Avantages
Personalisierung Super Putzleistung
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste
Oui, je recommande ce produit
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KleinMimi
18/09/2025
Deutschland
Partie de promotion
Unsere kleine liebt diese Zahnbürste!
Wir haben schon alle möglichen Zahnbürsten ausprobiert. Egal ob Handzahnbürste, elk. Zahnbürste oder diese Runde unsere kleine war nicht mit Zähne putzen überhaupt nicht einverstanden. Kaum war die Phillips schallzahnbürste bei uns eingezogen wurde sie schon mit den schöne bunten Sticker dekoriert und war bereit für den ersten Einsatz. Diese Zahnbürste ist sehr leise im vergleich zu anderen. Sie hat einen integrierten Zeitausschalter, der nach 2 min Stoppt und jede 30 sek einen kleinen Ton abgibt ( eig zum Seitenwechsel). Der Zahnbürsten Kopf hat die perfekte Größe für den kleinen Kiefer. Der Akku hält gefüllt ewig und muss nicht täglich auf der ladestation stehen und die mitgelieferte case ist perfekt für die Mitnahme! Für uns ist das eine klare Kaufempfehlung!!
Avantages
Leise, langer Akkuzeit, individuelle Gestaltung
Contre
Aufkleber lösen sich nach einiger Zeit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste
Oui, je recommande ce produit
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caro.rdmn
18/09/2025
Deutschland
Partie de promotion
Ganz tolle Zahnbürste für Kinder!
Meine Tochter (3,5) hat bislang nur mit einer Handzahnbürste geputzt. Sie hatte Angst vor dem Gefühl und dem Geräusch, welches eine Elektrische macht. Nun haben wir durch diesen Test die Phillips Sonicare bekommen und was soll ich sagen? Sie putzt NUR noch damit! Das größte Lockmittel für uns waren die Sticker. Sie hat direkt das Gerät damit beklebt und dies hat ihr scheinbar die „Angst“ davor genommen. Sofort wollte sie damit putzen und fand es super. Großer Pluspunkt für uns! Sie geht seitdem immer freudig ans Zähneputzen und wir hatten seitdem kein Theater mehr. Die Putzleistung ist toll, sie berichtet, dass die Zähne sich ganz glatt und sauber anfühlen. Durch das Geräusch bekommt sie es auch selbst schon hin, an allen Stellen zu putzen. Wenn es piepst gewechselt, wenn das Lied kommt ist sie fertig. Von uns gibt es ein ganz großes Lob für diese Zahnbürste – selbst unsere 7-jährige war so begeistert, dass sie ebenfalls eine bekommen hat. Empfehlen wir weiter und würden sie immer wieder kaufen!
Avantages
Akkulaufzeit, Handhabung, Optik, Geräusche, Sticker (kindgerecht)
Contre
-
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.