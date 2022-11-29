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  • Pour un nettoyage interdentaire quotidien
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Philips Sonicare Nozzles for Compact FlosserStandard et Confort

HX3072/00

4

| (185) Avis

Pour un nettoyage interdentaire quotidien

Profitez d'un nettoyage interdentaire doux et efficace grâce à ces canules pour le Compact Flosser Philips Sonicare. La canule Standard permet d'obtenir un nettoyage précis des espaces interdentaires. La canule Comfort, avec son extrémité souple, a été conçue pour les gencives sensibles.

Voir tous les avantages

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dans les zones nettoyées*

Pour un nettoyage interdentaire quotidien

  • Pour un nettoyage quotidien

  • Des gencives plus saines en 4 semaines**

  • 2 canules : N1 Standard pour le nettoyage interdentaire et N2 Comfort pour les dents et les gencives sensibles

  • Compatible uniquement avec les jets dentaires Compact Flosser Philips Sonicare

Canule N1 Standard, idéale pour un nettoyage quotidien complet

Canule N1 Standard, idéale pour un nettoyage quotidien complet

La canule N1 Standard est idéale pour un nettoyage quotidien complet, car elle élimine efficacement la plaque dentaire et les résidus entre vos dents et le long des gencives.

Nettoyage N1 à jet unique, idéal pour éliminer les résidus alimentaires

Nettoyage N1 à jet unique, idéal pour éliminer les résidus alimentaires

La canule N1 Standard à jet unique est idéale pour éliminer les résidus alimentaires tenaces. 97 % des utilisateurs s'accordent à dire qu'elle est efficace pour éliminer les résidus alimentaires entre les dents***.

Canule N2 Comfort, idéale pour les dents et les gencives sensibles

Canule N2 Comfort, idéale pour les dents et les gencives sensibles

La canule N2 Confort est dotée d'une pointe souple en caoutchouc spécialement conçue pour une utilisation sur les dents et les gencives sensibles sans transiger sur l'élimination de la plaque dentaire. 95 % des utilisateurs s'accordent à dire que cette pointe est particulièrement douce pour les gencives**.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.0

sur 6

185

Avis

29/11/2022

Deutschland

Deutschland

Cordless Power

Eine sehr gute Mundduse,top Produkt,Reinigung sehr gut.

Avantages

Großer Wasserbehälter

Contre

Keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß

Date of Use 2022-10-29

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß

Date of Use 2022-10-29

29/04/2022

Deutschland

Deutschland

Tolles Mundgefühl

Ich habe den Power Flosser von Philips nun einige Zeit im Rahmen eines Produkttests testen dürfen und bin sehr zufrieden mit der Leistung. Die Munddusche ist handlich, leicht zu befüllen und auch die beiden mitgelieferten Düsen lassen sich leicht anbringen. Sie ist dank der kabellosen Bedienung individuell einsetzbar, sogar unter der Dusche - was ich sehr praktisch finde. Da meine Zahnzwischenräume sehr eng sind, kam ich nie besonders gut mit Zahnseide zurecht. Durch den Power Flosser habe ich nun ein gutes und sauberes Mundgefühl, da er wirklich überall reinigt. Der Clean-Modus hat einen kontinuierlichen Wasserstrahl, mit dem Deep Clean Modus erhält man einen pulsierenden Wasserstrahl. Da die Stärke des Wasserstrahls auf 3 verschiedene Stufen eingestellt werden kann, komme selbst ich als sensibler Mensch gut zurecht. Die Wassermenge reicht völlig aus für die Anwendung und auch die Lautstärke des Gerätes ist in Ordnung.

Avantages

Hygienisch, tolles Design, einfache Bedienung

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/33 Wasser-Flosser - schwarz

Date of Use 2021-03-29

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/33 Wasser-Flosser - schwarz

Date of Use 2021-03-29

28/04/2022

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Gerät

Ich habe dieses Produkt dank Philips Tester Club zum Testen erhalten, aber dieser Faktor hatte keinen Einfluss auf meine Rezension. Anfangs war ich so aufgeregt, es auszuprobieren, dass ich die Anleitung nicht gelesen habe. Die erste Erfahrung war ein Durcheinander, ich war ganz nass auf meinem Gesicht, meiner Kleidung und auch meinem Badezimmer. Vor Philips Flosser habe ich Zahnseide verwendet, aber nicht so oft wie ich möchte, weil ich immer mein Zahnfleisch verletzen würde. Mit Philips Flosser kann ich meine Zähne nach jeder Mahlzeit reinigen, und ich habe danach keine Empfindlichkeit bemerkt. Der Wasserbehälter reicht für eine 60-sekündige Reinigung, in der alle Zahnzwischenräume gereinigt sind und am Ende ein angenehmes Reinigungsgefühl bleibt. Ich bin froh, dass ich dieses Produkt entdeckt habe und empfehle es jedem, der sich Gedanken über die Gesundheit seiner Zähne macht.

Avantages

schnelle, effektive Reinigung der Zahnzwischenräume

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß

Date of Use 2021-03-28

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß

Date of Use 2021-03-28

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  1. dans une étude in vitro, les résultats réels peuvent varier

  2. Dans le cadre d'une utilisation avec la canule Comfort, enquête, États-Unis, N = 109, 2023

  3. Dans le cadre d'une utilisation avec la canule Standard, enquête, États-Unis, N = 109, 2023