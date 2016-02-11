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Arrêté
Assistance
HTS7540/12
Arrêté
Impossible d’accéder à la fonction BD-Live de mon lecteur Philips
Mon Home Cinema Philips s’allume quand je mets en marche mon téléviseur
Impossible de changer la résolution de sortie de mon Home Cinema Philips
Un dossier « BUDA » apparait sur ma clé USB lorsque qu’elle est connectée à mon Home Cinema Philips
Mon lecteur Philips ne lit pas un fichier .MKV
Le contenu BD-Live met du temps à charger sur mon lecteur Philips
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