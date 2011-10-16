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Arrêté

Home Cinéma 5 enceintes

HTS5590/12

3.7

| (11) Avis

L'obsession du son

Profitez au maximum de votre expérience Home Cinéma grâce aux enceintes tridirectionnelles dynamiques. Diffusez tous vos contenus préférés, notamment en Blu-ray, sur le système Home Cinéma innovant de la série 5000 de Philips.

Voir tous les avantages

Vivez l'expérience cinéma grâce à un son homogène

L'obsession du son

  • Enceintes 3D incurvées

  • Lecteur Blu-ray 3D

Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive

Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive

Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

Les enceintes tridirectionnelles diffusent un son uniforme dans toute la pièce

Les enceintes tridirectionnelles diffusent un son uniforme dans toute la pièce

Les enceintes tridirectionnelles sont dotées de haut-parleurs orientés de façon à ce que le son ne soit pas projeté uniquement vers l'avant, mais également sur les côtés, élargissant ainsi la scène sonore pour que vous puissiez bénéficier d'un son Surround cinématographique plus immersif.

La puissance de 1 000 W RMS offre un son exceptionnel aux films & à la musique

La puissance de 1 000 W RMS offre un son exceptionnel aux films & à la musique

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Spécificités Techniques

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 6

11

Avis

16/10/2011

France

France

EXCELLENT PRODUIT , UNE PUISSANCE ET UN SON EXCEPTIONNELLE

LE HOME CINEMA HTS5590 EST UN EXCELLENT PRODUIT CERTES UN PEU COMPLIQUER A INSTALLEZ LORSQUE L ON EST NOVICE , EST CE MALGRE UNE EXPLICATION SUR L'ECRAN DE TELEVISION ASSEZ POINTUE , UN PETIT GUIDE D 'INSTALLATION RAPIDE SERAI VIVEMENT SOUHAITEZ . sur le miens hélas un petit soucis materiel FONCTION PCM defaillante se qui peut arrivez a tout matériel ... le produit est de qualité exceptionnel mis a part ce petit soucis.

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Cet avis concerne le produit HTS5590 Home Cinéma 5 enceintes

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Cet avis concerne le produit HTS5590 Home Cinéma 5 enceintes

03/05/2014

Deutschland

Deutschland

Wow einfach nur super

Seit mehr als 2 Jahren habe ich nun das Heimkinosystem von Philips super klang super Bass lädt Blurays und 3D Filme schnell .Für mich gibt es nichts anderes außer Philips egal welche Technik

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Cet avis concerne le produit HTS5590 5.1 Home Entertainment-System

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Cet avis concerne le produit HTS5590 5.1 Home Entertainment-System

21/04/2014

Deutschland

Deutschland

Top, sehr zu empfehlen.

Alle Geräte kann ich mit einer Fernbedienung steuern. Top Klang und sehr gute 3D Wiedergabe von Blue Ray. Radio Empfang sehr gut.

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Cet avis concerne le produit HTS5590 5.1 Home Entertainment-System

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