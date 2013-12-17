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Arrêté
HTS3538/12
Puissant son Surround
Optimisez votre expérience cinéma à la maison grâce à ce Home Cinéma Philips HTS3538 dont les enceintes à haut-parleurs apparents offrent un son Surround 600 W puissant et un suréchantillonnage vidéo 1080p des DVD via HDMI, gage d'une qualité proche de la HD.
DVD
Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.
3.0
sur 6
8
Avis
chango
17/12/2013
España
muy buen sonido y usabilidad
Buen sonido fácil de instalar y usar . Buen diseño . Muy conforme con el producto.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS3538 5.1 Home theater
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS3538 5.1 Home theater
jaws67
21/07/2013
Nederland
Dit product voldoet prima
Home cinema set geeft prima geluid en ben dus ook zeer tevreden. Alleen jammer dat ik nu wel twee afstandbediening moet gebruiken. Ondanks dat zowel TV als home cinema van Philips zijn. Hier had ik meer van verwacht.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS3538 5.1 home cinema
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS3538 5.1 home cinema
steven
07/08/2013
België
prijs kwaliteit
prijs kwaliteit zit deze home cinema goed. Kamer waar deze staat is niet groot en daar komt 600 watt zeker tot zijn recht als je in een grotere kamer gaat plaatsen denk ik dat je een zwaarder versie moet kiezen. Geluid is zeer mooi en vol, al vind ik dat de suround speakers soms te luid staan hierdoor heb je soms het gevoel dat het geluid van achter je komt ipv. van voor. Radio en menu's zijn oubollig! radio heeft geen rds menu's zijn saai en onoverzichtelijk. display heeft een niet zo makkelijk leesbaar lettertype. Hdmi- cec aansluiting en optische ingang werken goed, hierdoor kan je makkelijk werken met maar 1 remote.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS3538 5.1 home cinema
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS3538 5.1 home cinema