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Arrêté

Home Cinéma 5 enceintes

HTS3538/12

3

| (8) Avis

Puissant son Surround

Optimisez votre expérience cinéma à la maison grâce à ce Home Cinéma Philips HTS3538 dont les enceintes à haut-parleurs apparents offrent un son Surround 600 W puissant et un suréchantillonnage vidéo 1080p des DVD via HDMI, gage d'une qualité proche de la HD.

Voir tous les avantages

Son Home Cinéma

Puissant son Surround

  • DVD

La puissance de 600 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle aux films et musiques

La puissance de 600 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle aux films et musiques

Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital

Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital

Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.

Enceintes avec haut-parleurs apparents pour un son Surround puissant

Enceintes avec haut-parleurs apparents pour un son Surround puissant

Spécificités Techniques

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3.0

sur 6

8

Avis

5
2

17/12/2013

España

España

muy buen sonido y usabilidad

Buen sonido fácil de instalar y usar . Buen diseño . Muy conforme con el producto.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3538 5.1 Home theater

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3538 5.1 Home theater

21/07/2013

Nederland

Nederland

Dit product voldoet prima

Home cinema set geeft prima geluid en ben dus ook zeer tevreden. Alleen jammer dat ik nu wel twee afstandbediening moet gebruiken. Ondanks dat zowel TV als home cinema van Philips zijn. Hier had ik meer van verwacht.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3538 5.1 home cinema

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3538 5.1 home cinema

07/08/2013

België

België

prijs kwaliteit

prijs kwaliteit zit deze home cinema goed. Kamer waar deze staat is niet groot en daar komt 600 watt zeker tot zijn recht als je in een grotere kamer gaat plaatsen denk ik dat je een zwaarder versie moet kiezen. Geluid is zeer mooi en vol, al vind ik dat de suround speakers soms te luid staan hierdoor heb je soms het gevoel dat het geluid van achter je komt ipv. van voor. Radio en menu's zijn oubollig! radio heeft geen rds menu's zijn saai en onoverzichtelijk. display heeft een niet zo makkelijk leesbaar lettertype. Hdmi- cec aansluiting en optische ingang werken goed, hierdoor kan je makkelijk werken met maar 1 remote.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3538 5.1 home cinema

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3538 5.1 home cinema

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