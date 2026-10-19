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Arrêté
HTB5580/98
1 000 W, son puissant comme au cinéma
Écoutez de la musique ou regardez des films comme jamais auparavant, avec le Home Cinéma Philips. Grâce au tweeter à pavillon et à dôme souple 15 mm, le son n'a jamais été d'aussi bonne qualité. Système Bass Reflex à nervures 3 fois plus puissant que la normale, pour des basses d'un réalisme exceptionnel.
Crystal Clear Sound
Enceintes arrière sans fil
Wi-Fi, Bluetooth et NFC intégrés
1 000 W
Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.
Enceintes puissantes avec système Bass Reflex et double caisson de basses pour optimiser les basses fréquences et restituer des basses profondes. Vous serez en mesure d'entendre les moindres murmures et les rugissements les plus rauques.
Notation globale
Pour vérifier que la vidéo sur demande est disponible dans votre pays, rendez-vous sur www.philips.com/blu-ray.
DivX, DivX Certified et les logos associés sont des marques déposées de DivXNetworks, Inc. et sont utilisés sous licence.
Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Inc.