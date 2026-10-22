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Arrêté

Home Cinéma Blu-ray 3D 5 enceintes

HTB5580/93

1 000 W, son puissant comme au cinéma

Écoutez de la musique ou regardez des films comme jamais auparavant, avec le Home Cinéma Philips. Grâce au tweeter à pavillon et à dôme souple 15 mm, le son n'a jamais été d'aussi bonne qualité. Système Bass Reflex à nervures 3 fois plus puissant que la normale, pour des basses d'un réalisme exceptionnel.

Voir tous les avantages

avec enceinte arrière sans fil

1 000 W, son puissant comme au cinéma

  • Crystal Clear Sound

  • Enceintes arrière sans fil

  • Wi-Fi, Bluetooth et NFC intégrés

  • 1 000 W

Lecture de vidéos RMVB

Lecture de vidéos RMVB

Ce lecteur Philips prend en charge la lecture de vidéos RMVB, un format de fichiers vidéo numérique développé par Realnetworks™. Utilisés pour des contenus multimédia, les fichiers à ce format sont dotés de l'extension « .rmvb ». Ce format numérique assure des images fixes de haute qualité, et améliore grandement la qualité des images animées, ce qui permet un équilibre optimal entre la qualité de l'image et la taille du fichier.

Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité

Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité

Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive

Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive

Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

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