Crochet de pétrissage métallique pour une pâte à pain parfaite

Grâce au moteur puissant, ce crochet de pétrissage métallique novateur forme rapidement une boule de pâte à partir de vos ingrédients. Une fois la pâte formée, il la travaille en appliquant le degré de force qui convient pour un pain des plus savoureux.