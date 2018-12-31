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  • Un maximum de recettes pour un minimum d'effort
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Reconditionné

Collection AvanceRobot de cuisine

HR7778/00R1

Un maximum de recettes pour un minimum d'effort
Faites vos propres pains, gâteaux, boissons et plus encore
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Un maximum de recettes pour un minimum d'effort

  • 1 300 W

  • Compact 4-en-1

  • Bol 3,4 l

  • Boutons automatiques 1 pression

Crochet de pétrissage métallique pour une pâte à pain parfaite

Crochet de pétrissage métallique pour une pâte à pain parfaite

Grâce au moteur puissant, ce crochet de pétrissage métallique novateur forme rapidement une boule de pâte à partir de vos ingrédients. Une fois la pâte formée, il la travaille en appliquant le degré de force qui convient pour un pain des plus savoureux.

Double fouet métallique pour la crème et les blancs d'œuf

Double fouet métallique pour la crème et les blancs d'œuf

Grâce au double fouet métallique et au bouton automatique 1 pression, les blancs en neige sont légers (jusqu'à 600 % de foisonnement) et la crème fouettée mousseuse (jusqu'à 200 % de foisonnement). Préparer de délicieux desserts n'a jamais été aussi facile !

Lame pour mélanger les pâtes à gâteau

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