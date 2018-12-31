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Reconditionné
HR7778/00R1
Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus
1 300 W
Compact 4-en-1
Bol 3,4 l
Boutons automatiques 1 pression
Grâce au moteur puissant, ce crochet de pétrissage métallique novateur forme rapidement une boule de pâte à partir de vos ingrédients. Une fois la pâte formée, il la travaille en appliquant le degré de force qui convient pour un pain des plus savoureux.
Grâce au double fouet métallique et au bouton automatique 1 pression, les blancs en neige sont légers (jusqu'à 600 % de foisonnement) et la crème fouettée mousseuse (jusqu'à 200 % de foisonnement). Préparer de délicieux desserts n'a jamais été aussi facile !
Les accessoires en option ne sont pas disponibles sur tous les marchés.