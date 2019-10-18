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Arrêté
700 W
16 fonctions
Disque 2-en-1
Rangement dans le bol
Notre moteur puissant prend facilement en charge toutes sortes d'ingrédients : pâte à pain, légumes durs, fromage, chocolat, etc. Il tranche et râpe également en toute simplicité.
Offrant plus de 16 fonctions, il permet un nombre illimité de préparations : plats, pain, sauces et plus encore. Ses accessoires polyvalents de haute qualité vous permettent de mixer et de hacher finement ou grossièrement des ingrédients (lame en S), ou tout simplement de trancher et râper (disque 2-en-1). Fouettez, battez, pétrissez et plus encore, selon votre envie !
Grande cheminée de remplissage, pour une préparation rapide et moins de pré-coupes.
4.2
sur 6
108
Avis
88%
recommandent ce produit
Patlips
18/10/2019
België
Efficacité
Génial, la gamme de lames est parfaite et facile à nettoyer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Robot de cuisine HR7605/10
Oui, je recommande ce produit
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albi
19/06/2018
France
Acheteur vérifié
Ce produit est conforme aux attentes
Robot efficace, facile a utiliser, ne tient pas de place dans les placards ou sur le plan. Pour une ou deux personnes.
Cet avis concerne le produit Robot de cuisine HR7605/10
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Karine17
19/02/2013
Suisse
Facile, pratique! Simplement un MUST dans la cuisine
Il est pratique a ranger, laver et utiliser. Pour couper les oignons, faire pure de tomate, râper les carottes. Ce mon appareille Nr 1 dans la cuisine. Tres important ce qu'il n'est pas encombrant. Il rentre dans la cuisine plus petite.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Robot de cuisine HR7605/10
Oui, je recommande ce produit
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