ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours
  • Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours
  • Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours
  • Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours
  • Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours
  • Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours
  • Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours
  • Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours
  • Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours
  • Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours
  • Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours
  • Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours
  • Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours
  • Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours
  • Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours
  • Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours
  • Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours
  • Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours
  • Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours
  • Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours

Arrêté

Collection DailyRobot de cuisine compact

HR7310/10

4.2
| (108) Avis | 88% recommandent ce produit
Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours
Si vous aimez la cuisine maison saine mais que vos journées sont chargées, vous apprécierez notre robot de cuisine compact Philips Daily. Nous avons conçu cette collection compacte tout spécialement pour les personnes qui manquent de temps. Vous pourrez ainsi préparer d'excellents plats rapidement et simplement.
Voir tous les avantages

avec des accessoires essentiels et un design compact

Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours

  • 700 W

  • 16 fonctions

  • Disque 2-en-1

  • Rangement dans le bol

Puissant moteur de 700 W efficace

Puissant moteur de 700 W efficace

Notre moteur puissant prend facilement en charge toutes sortes d'ingrédients : pâte à pain, légumes durs, fromage, chocolat, etc. Il tranche et râpe également en toute simplicité.

Appareil tout-en-un pratique : pétrit, fouette et râpe

Offrant plus de 16 fonctions, il permet un nombre illimité de préparations : plats, pain, sauces et plus encore. Ses accessoires polyvalents de haute qualité vous permettent de mixer et de hacher finement ou grossièrement des ingrédients (lame en S), ou tout simplement de trancher et râper (disque 2-en-1). Fouettez, battez, pétrissez et plus encore, selon votre envie !

Grande cheminée de remplissage : une préparation rapide et moins de pré-coupes

Grande cheminée de remplissage : une préparation rapide et moins de pré-coupes

Grande cheminée de remplissage, pour une préparation rapide et moins de pré-coupes.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

108

Avis

88%

recommandent ce produit

18/10/2019

België

België

Efficacité

Génial, la gamme de lames est parfaite et facile à nettoyer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Robot de cuisine HR7605/10

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Robot de cuisine HR7605/10

19/06/2018

France

France

Acheteur vérifié

Ce produit est conforme aux attentes

Robot efficace, facile a utiliser, ne tient pas de place dans les placards ou sur le plan. Pour une ou deux personnes.

Cet avis concerne le produit Robot de cuisine HR7605/10

Cet avis concerne le produit Robot de cuisine HR7605/10

19/02/2013

Suisse

Suisse

Facile, pratique! Simplement un MUST dans la cuisine

Il est pratique a ranger, laver et utiliser. Pour couper les oignons, faire pure de tomate, râper les carottes. Ce mon appareille Nr 1 dans la cuisine. Tres important ce qu'il n'est pas encombrant. Il rentre dans la cuisine plus petite.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Robot de cuisine HR7605/10

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Robot de cuisine HR7605/10

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.