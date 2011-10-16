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Arrêté
Rechargeable
Les trois anneaux des têtes de rasoir offrent 50 % de surface de rasage en plus, pour un rasage de près, rapide et efficace. *Comparés aux têtes de rasoir rotatives classiques.
Permet de garder les trois têtes de rasage en contact permanent avec votre peau pour un rasage rapide et efficace.
Le revêtement antibactérien à l'intérieur de la tête de rasoir permet un rinçage parfait en quelques secondes.
4.1
sur 6
82
Avis
85%
recommandent ce produit
rolandbruno
16/10/2011
France
Rasoir efficace et très confortable
Rasoir à batterie à trois têtes mobiles qui rasent bien. Il est agréable en main, les têtes suivent bien le contour du visage. Le nettoyage est facile: on ouvre la tête, et on passe tout sous l'eau chaude. Il suffit ensuite de laisser égoutter et sécher. La batterie semble de bonne qualité, car je me rase de nombreux jours, peut-être tout un mois, sur une seule charge. La recharge est également rapide. Bon produit, pas de défauts manifestes. Il n'a pas d'indicateur de charge restante, mais ce n'est pas gênant.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8240 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
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lefero
09/10/2011
France
tres bon produit
leger, efficace, tre bon résultat, autonomie excellente.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Ledge
20/07/2012
Suisse
Hyper satisfait de ce produit sous tous les rapports.
Ce rasoir me donne une entière satisfaction. Une performance digne de votre renommée et toujours aussi équivalante des rasoirs de votre marque utilisés précédemment.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.