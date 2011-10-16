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Arrêté

8200 seriesRasoir électrique

HQ8240

4.1
| (82) Avis | 85% recommandent ce produit
Rapide, précis et efficace
Les trois anneaux des têtes de rasage Speed-XL offrent 50 % de surface de rasage en plus, pour un rasage de près et rapide.
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Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Rapide, précis et efficace

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Têtes de rasage Speed-XL pour un rasage de près et rapide

Têtes de rasage Speed-XL pour un rasage de près et rapide

Les trois anneaux des têtes de rasoir offrent 50 % de surface de rasage en plus, pour un rasage de près, rapide et efficace. *Comparés aux têtes de rasoir rotatives classiques.

Système de suivi des contours du visage SmartTouch : pour un rasage rapide et efficace

Système de suivi des contours du visage SmartTouch : pour un rasage rapide et efficace

Permet de garder les trois têtes de rasage en contact permanent avec votre peau pour un rasage rapide et efficace.

Rinçage rapide grâce au revêtement antibactérien interne

Rinçage rapide grâce au revêtement antibactérien interne

Le revêtement antibactérien à l'intérieur de la tête de rasoir permet un rinçage parfait en quelques secondes.

Spécificités Techniques

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

82

Avis

85%

recommandent ce produit

1

16/10/2011

France

France

Rasoir efficace et très confortable

Rasoir à batterie à trois têtes mobiles qui rasent bien. Il est agréable en main, les têtes suivent bien le contour du visage. Le nettoyage est facile: on ouvre la tête, et on passe tout sous l'eau chaude. Il suffit ensuite de laisser égoutter et sécher. La batterie semble de bonne qualité, car je me rase de nombreux jours, peut-être tout un mois, sur une seule charge. La recharge est également rapide. Bon produit, pas de défauts manifestes. Il n'a pas d'indicateur de charge restante, mais ce n'est pas gênant.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8240 Rasoir électrique

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09/10/2011

France

France

tres bon produit

leger, efficace, tre bon résultat, autonomie excellente.

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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20/07/2012

Suisse

Suisse

Hyper satisfait de ce produit sous tous les rapports.

Ce rasoir me donne une entière satisfaction. Une performance digne de votre renommée et toujours aussi équivalante des rasoirs de votre marque utilisés précédemment.

Oui, je recommande ce produit

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 