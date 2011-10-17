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Ce rasoir Philips est doté de têtes ultrafines avec fentes pour le rasage des poils longs et orifices pour le rasage des poils les plus courts.
S'adapte automatiquement à toutes les courbes du visage et du cou.
Le profil adapté de ces têtes de rasoir Philips permet un contact doux avec la peau pour un rasage en tout confort.
4.4
sur 6
60
Avis
86%
recommandent ce produit
oyend
17/10/2011
France
Très bon rasoir
Excellent rasoir, précision du rasage, et en plus une"enorme" autonomie de la batterie ,presque 1mois sans recharger .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7380/16 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7380/16 Rasoir électrique
garennes
17/10/2011
France
Très bon rasoir
Excellent rasoir, précision du rasage, et en plus une"enorme" autonomie de la batterie ,presque 1mois sans recharger .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7380/16 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
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pompiers
16/10/2011
France
excellent produit
Appareil très léger et d'une grande facilité d'utilisation. Rasage précis ,doux et efficace. Très bonne capacité de la batterie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7380/16 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7380/16 Rasoir électrique
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.