Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
Rasage précis tout en confort
Ce rasoir est doté du système exclusif de coupe de précision. Il est équipé de têtes ultraminces avec fentes pour les longs poils et avec trous pour les poils les plus courts. De plus, le rasoir est entièrement lavable.
Charge rapide
Ce rasoir Philips est doté de têtes ultrafines avec fentes pour le rasage des poils longs et orifices pour le rasage des poils les plus courts.
S'adapte automatiquement à toutes les courbes du visage et du cou.
Le profil adapté de ces têtes de rasoir Philips permet un contact doux avec la peau pour un rasage en tout confort.
4.1
sur 6
107
Avis
89%
recommandent ce produit
Totof
16/07/2012
France
Très bon produit.
Très bon produit qui permet un rasage rapide et efficace.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7360 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7360 Rasoir électrique
WillyWoncka
04/11/2011
France
Ergonomique, beau et fiable
Après un an d'utilisation (2 à 3 fois/semaine), je suis très satisfait sur la robustesse, la coupe, l'entretien et la durée des batteries. Continuez comme ça !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7360 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7360 Rasoir électrique
vv8199
16/10/2011
France
Excellent produit qui me donne totale satisfaction
Rasage précis,doux et efficace. Très bonne autonomie de la batterie. Bonne ergonomie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7360 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7360 Rasoir électrique
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.