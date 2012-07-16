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  • Rasage précis tout en confort
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Arrêté

7000 SeriesRasoir électrique

HQ7360

4.1

| (107) Avis | 89% recommandent ce produit

Rasage précis tout en confort

Ce rasoir est doté du système exclusif de coupe de précision. Il est équipé de têtes ultraminces avec fentes pour les longs poils et avec trous pour les poils les plus courts. De plus, le rasoir est entièrement lavable.

Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Rasage des poils même les plus courts

Rasage précis tout en confort

  • Charge rapide

Système de coupe de précision

Système de coupe de précision

Ce rasoir Philips est doté de têtes ultrafines avec fentes pour le rasage des poils longs et orifices pour le rasage des poils les plus courts.

Système Reflex Action

Système Reflex Action

S'adapte automatiquement à toutes les courbes du visage et du cou.

Têtes de rasoir confortables

Têtes de rasoir confortables

Le profil adapté de ces têtes de rasoir Philips permet un contact doux avec la peau pour un rasage en tout confort.

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4.1

sur 6

107

Avis

89%

recommandent ce produit

16/07/2012

France

France

Très bon produit.

Très bon produit qui permet un rasage rapide et efficace.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7360 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7360 Rasoir électrique

04/11/2011

France

France

Ergonomique, beau et fiable

Après un an d'utilisation (2 à 3 fois/semaine), je suis très satisfait sur la robustesse, la coupe, l'entretien et la durée des batteries. Continuez comme ça !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7360 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7360 Rasoir électrique

16/10/2011

France

France

Excellent produit qui me donne totale satisfaction

Rasage précis,doux et efficace. Très bonne autonomie de la batterie. Bonne ergonomie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7360 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7360 Rasoir électrique

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 