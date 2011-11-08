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Arrêté

Philips Norelco 7000 SeriesRasoir électrique

HQ7320

4

| (101) Avis | 86% recommandent ce produit

Rasage précis tout en confort

Vous pouvez rincer ce rasoir entièrement lavable sous le robinet après chaque utilisation. Vous pouvez compter sur un rasage agréable et précis chaque jour.

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Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Rasage des poils même les plus courts

Rasage précis tout en confort

  • Système de coupe de précision

Système de coupe de précision

Système de coupe de précision

Ce rasoir Philips est doté de têtes ultrafines avec fentes pour le rasage des poils longs et orifices pour le rasage des poils les plus courts.

Système Reflex Action

Système Reflex Action

S'adapte automatiquement à toutes les courbes du visage et du cou.

Têtes de rasoir confortables

Têtes de rasoir confortables

Le profil adapté de ces têtes de rasoir Philips permet un contact doux avec la peau pour un rasage en tout confort.

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4.0

sur 6

101

Avis

86%

recommandent ce produit

08/11/2011

France

France

bien en main

facilité de nettoyage charge rapide bonne prise en main

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7320/17 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

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08/11/2011

France

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17/10/2011

France

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Simple d'emploi et très pratique

Dans la tradition des rasoirs Philips; forme ,têtes flottantes, tondeuse;le tout sur accus.En plus nettoyage sous l'eau!!! Que demander de plus pour un usage parfait pour un prix si abordable. Enfin idéal en toutes occasions même en plein air .Bravo.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7320/17 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 