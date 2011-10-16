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Arrêté
Étanche, ce rasoir peut facilement être rincé sous l'eau du robinet.
Respectueuses de la peau, ces têtes de rasage Philips offrent un contact optimal avec la peau pour un rasage agréable.
Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.
4.2
sur 6
45
Avis
84%
recommandent ce produit
roketino
16/10/2011
France
bon produit pour le prix
bon rasoir pour tous les jours et facilité de nettoyage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7310 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7310 Rasoir électrique
peter
16/10/2011
France
produit impeccable
ce produit vient en remplacement d'un vieux philips que j'avais depuis une vingtaine d'années: j'apprécie beaucoup son efficacité de rasage (barbe assez dure et étendue), sa grande facilité de nettoyage et lavage, son autonomie électrique (appréciable particulièrement en déplacement où l'on ne trouve pas toujours une prise électrique à proximité d'une glace, bref un très bon produit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7310 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
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timbarlu
24/06/2012
Deutschland
sehr gut
ich habe schonsechzig Jahre einen Philips Rasierer und rasiere mich heute nach da mit. Ich habe noch nie einen anderen gehabt, das bedeutet ja das Philips für mich der Beste ist.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7310/16 Elektrorasierer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7310/16 Elektrorasierer
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.