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La tondeuse rétractable ultralarge est idéale pour l'entretien des pattes et de la moustache.
Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.
Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.
3.3
sur 6
6
Avis
83%
recommandent ce produit
Ignaciosambola
05/02/2016
España
Acheteur vérifié
excelente
Excelente producto, acabado, rendimiento y estética
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica
dany59
15/07/2012
France
très bon rapport qualité prix
bon produit facile d'utilisation rasage en douceur pas irritant a conseiller
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique
BESLOV
16/10/2011
France
ce produit est fiable
Je me rase avec ce produit,avec satisfaction,depuis plus de deux ans.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.