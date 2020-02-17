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Arrêté
2 100 W de puissance de séchage
Moteur AC puissant
Flux d'air élevé jusqu'à 160 km/h*
Soin ionique pour des cheveux brillants
Le sèche-cheveux Pro dispose d'un moteur AC hautes performances, avec un flux d'air élevé jusqu'à 160 km/h*, soit 40 % plus rapide**. Il est conçu pour offrir des résultats professionnels et efficaces.
Ce sèche-cheveux professionnel de 2 100 W produit un flux d'air extrêmement puissant. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage et le coiffage.
Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
4.4
sur 6
121
Avis
85%
recommandent ce produit
Josée09
17/02/2020
België
Partie de promotion
Rapidité parfaite
Bonjour, Je suis ravie du sèche cheveux Philips Prestige Pro Sèche-cheveux. Habituellement, je n'ai pas beaucoup de temps dans la salle de bain donc il me fallait quelque chose d'efficace pour sécher et coiffer mes cheveux. Il est super rapide et le résultat est très satisfaisant. En plus de sa rapidité, il est très facile à utiliser dès sa première utilisation. Il y a également des conseils sur l'utilisation du sèche-cheveux pour avoir un bon résultat et c'est très pratique pour une novice comme moi.
Avantages
Rapidité
Contre
poids
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Prestige Pro HPS910/00 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Prestige Pro HPS910/00 Sèche-cheveux
Lynessia21
12/02/2020
België
Acheteur vérifié
Seche cheveux performant
Le sèche cheveux est léger et agréable à manipuler. Le cordon est assez long ce qui est pratique. Le design est très sympa avec de belle finition. Pour ce qui est du séchage il fait de beau cheveux bien brillant. Je suis très satisfaite.
Avantages
Performances design et brillance du cheveux
Contre
/
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Prestige Pro HPS910/00 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
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Dimde
11/02/2020
België
Partie de promotion
Très bien
Appareil qui respire la solidité. Il est suffisamment puissant, sèche très bien tout en laissant le choix de la température et de la vitesse de l'air chaud. J'apprécie également la souplesse du cordon d'alimentation. Le seul bémol est que sa qualité se ressent un peu dans poids, ce n'est pas un problème en soit mais il peut-être un peu moins facile à manipuler qu'un appareil de moindre qualité.
Avantages
Très efficace
Contre
Pas hyper léger mais pas lourd non plus
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Prestige Pro HPS910/00 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
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Testé avec le concentrateur de 9 mm à la vitesse 2 et à la température 2
par rapport au HP4997