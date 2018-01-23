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Arrêté
Technologie MoistureProtect
Ionique
Plaques flottantes en céramique
Le capteur analyse vos cheveux 30 fois par seconde et adapte la température pour préserver l'hydratation naturelle de ceux-ci.
Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
Les plaques flottantes sont mobiles afin d'ajuster la pression exercée sur les cheveux. Cela évite de les abîmer ou de les casser.
4.3
sur 6
127
Avis
89%
recommandent ce produit
Maarinee2404
23/01/2018
France
Magnifique design et superbe prise en main
Je recommande vivement le lisseur, le design est magnifique, il chauffe bien, pour ma part le lissage tient toute la journée! Et surtout une superbe prise en main
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MoistureProtect HP8372/00 Lisseur
Oui, je recommande ce produit
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adjacinto
26/09/2016
France
SUPER!
C'est sans doute le meilleur lisseur que j'ai déjà testé. Mes cheveux sont hydratés à chaque utilisation et du coup ils sont plus souples et soyeux. Un vrai bonheur au quotidien. En plus, les plaques céramiques diffusent un parfum super agréable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MoistureProtect HP8372/00 Lisseur
Oui, je recommande ce produit
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HobMed
24/10/2015
France
Le meilleur Lisseur
Je suis vraiment très satisfaite de mon achat. Grâce à sa fonction ionique, mes cheveux sont bien lissés et d'une brillance exceptionnelle. Depuis que je l'utilise, on me demande le secret de ma belle chevelure, merci Philips. Ses plaques extra larges sont parfaites pour mes cheveux longs et épais. Ce Lisseur n'abime pas les cheveux, il rend les cheveux tout doux. Inutile de repasser plusieurs fois, il lisse parfaitement dès le premier passage. Il est très léger et maniable et le manche est toujours froid quand on l'utilise donc aucun risque de brûlure. Il est Parfait. Le rapport Qualité/Prix est excellent. Je pense que prochainement je me prendrais un boucleur de la même marque car Philips fait des appareils de grande qualité.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MoistureProtect HP8372/00 Lisseur
Oui, je recommande ce produit
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