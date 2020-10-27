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Arrêté
Des cheveux lisses et brillants, sans efforts
Longues plaques en céramique tourmaline spécialement conçues pour une stylisation facile et rapide.
Revêtement en céramique tourmaline
Plaques longues de 100 mm
Température de coiffage de 210 °C
Les plaques en céramique tourmaline glissent en douceur, pour des cheveux brillants et sans frisottis.
Les plaques longues de 100 mm permettent un meilleur contact avec les cheveux et vous aident à obtenir un résultat parfaitement lisse plus facilement et plus rapidement.
Cette température élevée vous permet de changer votre coiffure afin d'obtenir le style dont vous rêvez.
4.3
sur 6
41
Avis
97%
recommandent ce produit
Morgane.l36
27/10/2020
France
Partie de promotion
Parfait
Ce lisseur est parfait! Il a une bonne prise en main, il lisse sans agresser le cheveux grâce à ses plaques en céramiques Le cordon tourne sur lui même ce qui le rend très maniable Il possède un système de verrouillage ce qui rend le lisseur pratique à transporter Je ne vois aucun point négatif! Je l’ai adopté!
Avantages
Lisse sans agresser, maniable, facile à transporter
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-27
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-27
Nadia47
22/10/2020
France
Partie de promotion
Très bon produit
Je trouve ce lisseur très pratique par sa légèreté et son cordon rotatif qui facilite la prise en main et sa manipulation. Concernant son efficacité là aussi j’en suis satisfaite car il chauffe rapidement et sa largeur permet de lisser les cheveux plus rapidement. Les cheveux sont lissés et brillants. Le petit plus que j’ai apprécie c’est qu’il est possible de le verrouiller. Dommage qu’il ne soit pas livrer avec une pochette afin de pouvoir le transporter.
Avantages
Chauffe rapidement, léger, maniable, efficace
Contre
Pas de pochette
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-21
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-21
Cacahuet72240
21/10/2020
France
Partie de promotion
Lisseur Philips HP8321/00
Lisseur extra rapide d'utilisation respect du cheveux coiffage facile
Avantages
Respect des cheveux coiffage rapide et rapide
Contre
Aucun pour moi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-21
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-21