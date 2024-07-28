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Capteur MoistureProtect
2 300 W
Fonction ionique
Touche air froid
La technologie innovante infrarouge MoistureProtect surveille et adapte en permanence la température de séchage aux besoins de vos cheveux. Le capteur intelligent mesure la température à la surface de vos cheveux 4 000 fois par séance de séchage et règle la chaleur pour éviter que les cheveux ne se dessèchent et que les cuticules ne s'abîment. Vos cheveux restent parfaitement hydratés, pour une douceur et une brillance inégalées. Vous pouvez activer et désactiver le capteur en fonction de vos besoins.
Utilise une technologie infrarouge pour diagnostiquer vos cheveux et adapte la température afin de préserver leur hydratation naturelle.
La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le soin en plus.
4.4
sur 6
232
Avis
89%
recommandent ce produit
Kohanna31
28/07/2024
België
Acheteur vérifié
Sèche-Cheveux Philips
Il sèche très bien et sans désescher le cuir chevelu ! Rapide et efficace et agréable pour la mise en forme d’un brushing et la fonction de froid pour terminer celui-ci impeccable je le recommande vivement !
Avantages
Rapidité et efficacité pour le volume de la coiffure super !
Contre
Pas d’inconvénient rencontré jusqu’à présent !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Prestige HP8280 Reconditionné Sèche-cheveux Moisture Protect
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Prestige HP8280 Reconditionné Sèche-cheveux Moisture Protect
simos201
19/06/2021
België
Acheteur vérifié
Quallté prix
Tres bon qualité par rapport au prix. Mes cheveux se seche vraiment assez vite et sans endommager
Avantages
Se seche assez vite
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Prestige HP8280/00 Sèche-cheveux MoistureProtect
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Prestige HP8280/00 Sèche-cheveux MoistureProtect
MAUCLERC
22/06/2022
France
Partie de promotion
Très bon produit
Parce que, je suis satisfaite de ce produit, c'est ce que j'ai cherché
Avantages
Rapide, efficace
Contre
Respecter mes cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Prestige HP8280/00 Sèche-cheveux MoistureProtect
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Prestige HP8280/00 Sèche-cheveux MoistureProtect