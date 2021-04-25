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2 fois plus d'ions, pour des cheveux brillants
Protégez vos cheveux tout en bénéficiant d'un séchage rapide. Faites votre choix parmi les différentes vitesses et températures de ce sèche-cheveux. Utilisez la fonction ThermoProtect pour un séchage rapide à une température douce et constante, et bénéficiez de la fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis.
ThermoProtect Ionique
2 200 W
2 fois plus d'ions
Diffuseur de volume
La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels tout en préservant vos cheveux.
Ce sèche-cheveux professionnel de 2 200 W produit un puissant flux d'air. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage ainsi que la stylisation.
Modifiez facilement la vitesse et la température, pour créer le style qui vous convient. Les six réglages différents vous offrent une maîtrise parfaite, pour un style sur mesure.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.6
sur 6
197
Avis
95%
recommandent ce produit
Michel D.
25/04/2021
België
Acheteur vérifié
Produit correspond à mes attentes
J'ai acheté ce sèche cheveux en remplacement d'un ancien d'une autre marque devenu défectueux. Il fonctionne très bien pour l'usage que j'en fait. Plus silencieux et léger que l'ancien. Bon rapport qualité - prix.
Avantages
rapport qualité - prix
Contre
Rien à signaler jusqu'à présent
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux
Date d'utilisation 2020-03-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux
Date d'utilisation 2020-03-25
grisou75
04/04/2021
België
Acheteur vérifié
A recommander
Ce produit sèche les cheveux en douceur, sans les agresser, ce qui est important!
Avantages
maniable, beau design, prix très correct
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux
Date d'utilisation 2020-03-04
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux
Date d'utilisation 2020-03-04
Clarelle76
20/10/2020
France
Partie de promotion
sèche cheveux au top
ce sèche cheveux est une petite merveille,son design est sympa tant par sa couleur plutôt sobre et sa ligne dorée qui lui donne une allure chic.Sa légèreté permet une bonne prise en main et une bonne maniabilité.Le choix de la puissance/vitesse et chaleur permet un séchage en douceur ans abîmer le cheveu.Le diffuseur permet de sécher les cheveux ondulés ou frisés en leur donnant un bon galbe ,la boucle reste bien dessinée sans frisottis.Résultat une coiffure avec une belle tenue,une brillance.Très satisfaite de ce produit,je rajouterais juste qu'il est un peu bruyant pour dire qu'il n'est pas parfait ,en même temps c'est un sèche cheveux.
Avantages
très leger
Contre
un peu bruyant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux
Date d'utilisation 2020-09-20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux
Date d'utilisation 2020-09-20