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Arrêté

SalonDry ControlSèche-cheveux

HP8183/00

4.2

| (16) Avis | 94% recommandent ce produit

Séchez et coiffez vos cheveux comme vous le désirez

Maîtrisez le séchage de vos cheveux avec le SalonDry Control. Puissance de séchage professionnelle de 2 200 W, fonction ionique quatre fois plus puissante et multiples réglages pour un séchage et un coiffage d'une qualité et d'une brillance exceptionnelles.

Voir tous les avantages

Sèche-cheveux SalonDry Control

Séchez et coiffez vos cheveux comme vous le désirez

  • 2 200 W

Puissance professionnelle de 2 200 W pour des résultats impeccables

Puissance professionnelle de 2 200 W pour des résultats impeccables

Ce sèche-cheveux professionnel de 2 200 W produit un puissant flux d'air. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage ainsi que la stylisation.

Soin ionique 4 fois plus efficace, pour une brillance ultime

Soin ionique 4 fois plus efficace, pour une brillance ultime

Un soin intensif pour vos cheveux avec la fonction ionique. Ce sèche-cheveux émet 4 fois plus d'ions négatifs que les autres sèche-cheveux. Ce flux d'ions incomparable élimine l'électricité statique, embellit les cheveux et lisse les cuticules. Les cheveux sont brillants et sans frisottis : une brillance extrême !

6 combinaisons vitesse/température pour un contrôle total de votre coiffure

6 combinaisons vitesse/température pour un contrôle total de votre coiffure

Modifiez facilement la vitesse et la température pour créer le style qui vous convient. Les six réglages différents vous offrent une maîtrise parfaite, pour un style sur mesure.

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4.2

sur 6

16

Avis

94%

recommandent ce produit

3
2

08/11/2011

France

France

Superbe sèche cheveux

Confirme au descriptif. Puissant, silencieux, léger. Très bon produit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonDry Control HP8183/00 Sèche-cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonDry Control HP8183/00 Sèche-cheveux

03/12/2013

België

België

Redelijk tevreden

Is nogal lomp, wat meer elegantie, makkelijker in de hand liggend zou beter zijn.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonDry Control HP8183/00 Föhn

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonDry Control HP8183/00 Föhn

19/08/2012

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Het is een uitstekende föhn

Het apparaat werkt naar zoals verwacht. Het is een uitstekende föhn. Zeer zeker geen miskoop. De föhn ligt prettig in de hand en is handelbaar.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonDry Control HP8183/00 Föhn

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonDry Control HP8183/00 Föhn

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