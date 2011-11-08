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Arrêté
Séchez et coiffez vos cheveux comme vous le désirez
Maîtrisez le séchage de vos cheveux avec le SalonDry Control. Puissance de séchage professionnelle de 2 200 W, fonction ionique quatre fois plus puissante et multiples réglages pour un séchage et un coiffage d'une qualité et d'une brillance exceptionnelles.
2 200 W
Ce sèche-cheveux professionnel de 2 200 W produit un puissant flux d'air. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage ainsi que la stylisation.
Un soin intensif pour vos cheveux avec la fonction ionique. Ce sèche-cheveux émet 4 fois plus d'ions négatifs que les autres sèche-cheveux. Ce flux d'ions incomparable élimine l'électricité statique, embellit les cheveux et lisse les cuticules. Les cheveux sont brillants et sans frisottis : une brillance extrême !
Modifiez facilement la vitesse et la température pour créer le style qui vous convient. Les six réglages différents vous offrent une maîtrise parfaite, pour un style sur mesure.
4.2
sur 6
16
Avis
94%
recommandent ce produit
Ccavs
08/11/2011
France
Superbe sèche cheveux
Confirme au descriptif. Puissant, silencieux, léger. Très bon produit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonDry Control HP8183/00 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonDry Control HP8183/00 Sèche-cheveux
Filip
03/12/2013
België
Redelijk tevreden
Is nogal lomp, wat meer elegantie, makkelijker in de hand liggend zou beter zijn.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonDry Control HP8183/00 Föhn
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonDry Control HP8183/00 Föhn
vanRuysdael58
19/08/2012
Nederland
Acheteur vérifié
Het is een uitstekende föhn
Het apparaat werkt naar zoals verwacht. Het is een uitstekende föhn. Zeer zeker geen miskoop. De föhn ligt prettig in de hand en is handelbaar.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonDry Control HP8183/00 Föhn
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonDry Control HP8183/00 Föhn