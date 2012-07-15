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Arrêté
Une peau douce en quelques minutes et pour plusieurs semaines
La tête extra-large de SatinPerfect ainsi que ses disques en céramique permettent de retirer plus de poils en un seul passage pour une épilation impeccable et une douceur optimale jusqu'à quatre semaines. Une peau douce en quelques minutes et pour plusieurs semaines.
Coffret d'épilation de luxe
Sans fil
Épilez-vous où vous le voulez grâce à cet épilateur sans fil. Jusqu'à 40 minutes d'autonomie sans fil, recharge rapide en 1 heure.
La tête extra-large retire plus de poils en un seul passage pour une épilation encore plus rapide et une peau qui reste douce plus longtemps.
Système de massage double rangée pivotant et vibrant pour stimuler et apaiser la peau
4.5
sur 6
35
Avis
94%
recommandent ce produit
teslive
15/07/2012
France
le produit par excellence
je mettrai 10 sur 10 a cet appareil ,car il est ideale dans toutes les fonctions souhaitees
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinPerfect HP6578/00 Épilateur
Oui, je recommande ce produit
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isapck
24/04/2012
France
Vraiment mieux que mon ancien Xpressive Wet&dry
Vraiment mieux que mon ancien Xpressive Wet&dry de Braun (au bout d'un an sa batterie tenait à peine 20 min pour une heure de charge et en plus, vu qu'il était utilisable sous l'eau (fonction qui ne m'a finalement jamais servi!) impossible de l'utiliser branché au secteur) Le philips hp6578 est rechargeable et fonctionne également sur secteur donc plus de soucis si la batterie tombe à plat et qu'on n'a pas finit de s'épiler. Bon pour le bruit et la douleur ne vous attendez pas à des miracles, ça reste un épilateur ! Evidemment ça fait un peu mal, mais pour ma part je n'ai même pas eut à utiliser les accessoires de massage. Sinon l'épilation est plus rapide qu'avec mon épilateur précédent (je ne saurait pas vous dire pourquoi), le mini épilateur précision est vraiment très pratique et l'accessoire tondeuse pour le maillot aussi. Je suis vraiment ravie de mon achat, donc si vous envisagez d'acheter un épilateur, je vous le conseille vivement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinPerfect HP6578/00 Épilateur
Oui, je recommande ce produit
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azerty
21/01/2012
France
Génial
épile et rase super bien, le seul problème c'est qu'il est bruyant, nettoyage facile, le rapport qualité prix et très bon quand on voit toutes les options et les très bonnes performances
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinPerfect HP6578/00 Épilateur
Oui, je recommande ce produit
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