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4.0
sur 6
58
Avis
82%
recommandent ce produit
1747
21/09/2012
France
excellent produit
rien à dire, excellent produit efficace,silencieux je le recommande les yeux fermées
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinPerfect HP6574/00 Épilateur
Oui, je recommande ce produit
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mercedes
21/09/2012
France
Acheteur vérifié
excellent produit
rien à dire, excellent produit efficace,silencieux je le recommande les yeux fermées
Oui, je recommande ce produit
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miaou5157
10/10/2011
France
simple, efficace et tout mimi
design sympa, blanc et mauve, ergonomique pour une bonne prise en main. Deux vitesses et trois têtes pour une meilleure efficacité. La loupiote pour ne rien oublier ! Le plus, c'est l'épilateur pour les zones sensibles fonctionnant avec des piles ! Très pratique !!
Oui, je recommande ce produit
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