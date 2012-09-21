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SatinPerfect HP6574/00 Épilateur

HP6574/00

4

| (58) Avis | 82% recommandent ce produit

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58

Avis

82%

recommandent ce produit

21/09/2012

France

France

excellent produit

rien à dire, excellent produit efficace,silencieux je le recommande les yeux fermées

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SatinPerfect HP6574/00 Épilateur

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21/09/2012

France

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excellent produit

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10/10/2011

France

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simple, efficace et tout mimi

design sympa, blanc et mauve, ergonomique pour une bonne prise en main. Deux vitesses et trois têtes pour une meilleure efficacité. La loupiote pour ne rien oublier ! Le plus, c'est l'épilateur pour les zones sensibles fonctionnant avec des piles ! Très pratique !!

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