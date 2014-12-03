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Arrêté

SatinSoftÉpilateur

HP6521/01

4.2

| (29) Avis | 93% recommandent ce produit

Une peau douce comme de la soie

L'épilateur Philips SatinSoft avec système Skin Care épile les poils sans tirer sur la peau et garantit une hygiène optimale. 100 % étanche, pour plus de confort pendant votre douche. Il inclut un accessoire pour les zones sensibles.

Voir tous les avantages

Épilateur avec système SkinPerfect

Une peau douce comme de la soie

  • Système soin de la peau

  • Étanche

Brosse exfoliante pour révéler l'éclat de la peau.

Brosse exfoliante pour révéler l'éclat de la peau.

Design exclusif de Philips, fabriqué avec des brins permettant une hygiène totale. Tient parfaitement dans votre main, pour une manipulation optimale quelles que soient les conditions. S'utilise sur peau sèche et humide.

Le système de massage actif stimule et apaise la peau

Le système de massage actif stimule et apaise la peau

Le système de massage actif stimule et apaise la peau, pour une épilation agréable.

Les disques éliminent délicatement les poils sans tirer sur la peau

Les disques éliminent délicatement les poils sans tirer sur la peau

Cet épilateur est doté de disques d'épilation doux épilant les poils sans tirer sur la peau.

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4.2

sur 6

29

Avis

93%

recommandent ce produit

2

03/12/2014

België

België

tres bon produit je conseille

j'aime bien pour c'est ok 10/10 par contre je ne suis pas contant de votre site qui dit que mon avis et tres cour je pense quond doit pouvoir s'exprime sans avoir d'oubligation d'ecrire ou non plusieur ligne.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SatinSoft HP6521/01 Épilateur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SatinSoft HP6521/01 Épilateur

24/05/2015

France

France

Ma revolution epilation

Ce Satin Soft est une revolution pour moi,apres deux decennies de rasoir et avoir ete traumatisee tres jeune par un epilateur ancienne generation d'une autre marque. Et bien ce Philips est hallucinant de douceur et d'efficacite,je l'utilise a sec sur jambes, aisselles et meme maillot, il ne pince PAS la peau, et prend meme les poils les plus courts. Jamais je n'aurai pense pouvoir m'epiler aussi facilement avec un epilateur electrique, y compris sur zones sensibles en mettant l'embout special, j'utilise toujours la plus grande vitesse,il ne pince JA-MAIS,ouf! Super produit,tres bon rapport qualite prix et en plus...il est beau :) Oubliez votre rasoir et aussi la concurrence plus chere qui ne fait pas aussi bien que ce Satin Soft qui est en plus tres beau et ergonomique. Merci a Philips pour cette technologie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SatinSoft HP6521/01 Épilateur

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26/09/2013

France

France

epilateur magique

super epilateur simple pratique je suis tres tres contente de cette appareil mais il ne fonctionne plus pourquoi avoir avec le revendeur je suis decu de se coté la parceque quand on adore ou quand on aime bien quelque chose sa ne dur pas je me disé que javais trouvé mon epilateur oui mais voila

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SatinSoft HP6521/01 Épilateur

Oui, je recommande ce produit

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