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Arrêté
Une peau douce comme de la soie
L'épilateur Philips SatinSoft avec système Skin Care épile les poils sans tirer sur la peau et garantit une hygiène optimale. 100 % étanche, pour plus de confort pendant votre douche. Il inclut un accessoire pour les zones sensibles.
Système soin de la peau
Étanche
Design exclusif de Philips, fabriqué avec des brins permettant une hygiène totale. Tient parfaitement dans votre main, pour une manipulation optimale quelles que soient les conditions. S'utilise sur peau sèche et humide.
Le système de massage actif stimule et apaise la peau, pour une épilation agréable.
Cet épilateur est doté de disques d'épilation doux épilant les poils sans tirer sur la peau.
4.2
sur 6
29
Avis
93%
recommandent ce produit
chekkour
03/12/2014
België
tres bon produit je conseille
j'aime bien pour c'est ok 10/10 par contre je ne suis pas contant de votre site qui dit que mon avis et tres cour je pense quond doit pouvoir s'exprime sans avoir d'oubligation d'ecrire ou non plusieur ligne.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinSoft HP6521/01 Épilateur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinSoft HP6521/01 Épilateur
Venus78
24/05/2015
France
Ma revolution epilation
Ce Satin Soft est une revolution pour moi,apres deux decennies de rasoir et avoir ete traumatisee tres jeune par un epilateur ancienne generation d'une autre marque. Et bien ce Philips est hallucinant de douceur et d'efficacite,je l'utilise a sec sur jambes, aisselles et meme maillot, il ne pince PAS la peau, et prend meme les poils les plus courts. Jamais je n'aurai pense pouvoir m'epiler aussi facilement avec un epilateur electrique, y compris sur zones sensibles en mettant l'embout special, j'utilise toujours la plus grande vitesse,il ne pince JA-MAIS,ouf! Super produit,tres bon rapport qualite prix et en plus...il est beau :) Oubliez votre rasoir et aussi la concurrence plus chere qui ne fait pas aussi bien que ce Satin Soft qui est en plus tres beau et ergonomique. Merci a Philips pour cette technologie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinSoft HP6521/01 Épilateur
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chouchou
26/09/2013
France
epilateur magique
super epilateur simple pratique je suis tres tres contente de cette appareil mais il ne fonctionne plus pourquoi avoir avec le revendeur je suis decu de se coté la parceque quand on adore ou quand on aime bien quelque chose sa ne dur pas je me disé que javais trouvé mon epilateur oui mais voila
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinSoft HP6521/01 Épilateur
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