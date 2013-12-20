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Arrêté
Une peau douce comme de la soie
L'épilateur Philips SatinSoft avec système Skin Care élimine les poils sans tirer sur la peau et garantit une hygiène optimale. Il inclut un accessoire pour les zones sensibles.
Système soin de la peau
Accessoire pour les zones sensibles
Design exclusif de Philips, fabriqué avec des brins permettant une hygiène totale. Tient parfaitement dans votre main, pour une manipulation optimale quelles que soient les conditions. S'utilise sur peau sèche et humide.
Le système de massage actif stimule et apaise la peau, pour une épilation agréable.
Cet épilateur est doté de disques d'épilation doux épilant les poils sans tirer sur la peau.
3.8
sur 6
10
Avis
80%
recommandent ce produit
littlelove
20/12/2013
España
perfecta!
me encanta, deja la piel muy suave y es muy fácil de usar y limpiar. La recomiendo 100% y de precio esta genial.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinSoft HP6519/01 Depiladora
wepa
02/07/2013
España
excelentes resultados
Esta depiladora da excelentes resultados, el vello tarda mucho en salir y es más delgado cuando sale. Sería mejor si no fuera tan ruidoso y que halar los vellos no fuera tan doloroso, pero todo es cuestión de acostumbrarse.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Oui, je recommande ce produit
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GusGus117
14/01/2014
België
Satisfaisante
N'ayant pas l'habitude de pratiquer ce genre d'épilations, je suis très satisfaite. Serte, il est bruyant et il fonctionne avec le fil d'alimentation (ce qui d'après moi est préférable pour ne pas être limiter dans la durée de l'épilation) ce sont des détails qui pour moi ne sont pas gênants. Il est peu douloureux, tout à fait supportable! Les accessoires sont cependant pas forcement utiles en dehors de la petite brosse et de la trousse qui est sympa! J'attends de voir sur la durée de vie de l'épilateur pour être tout à fait conquise!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinSoft HP6519/01 Épilateur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinSoft HP6519/01 Épilateur