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Arrêté
Ultra-doux et ultra-rapide
Les disques en céramique permettent une épilation des poils dès la racine pour une peau incroyablement douce. Grâce à cet épilateur rechargeable, vous pouvez vous épiler quand vous voulez, où que vous soyez !
Sans fil
Stimule doucement la peau afin de réduire au maximum la sensation de tiraillement et de rendre l'épilation plus agréable.
La tête d'épilation en céramique est dotée de disques hypoallergéniques pour réduire les risques d'irritations.
4.3
sur 6
3
Avis
100%
recommandent ce produit
EMMA78
04/07/2015
Italia
miglior prodotto
e il migliore sul mercato...io lo uso da 6-7 anni e ancora funziona benissimo!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore
Oui, je recommande ce produit
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Rapolina
15/05/2012
Italia
Eccellente prodotto.
Ritengo che questo apparecchietto sia eccezionale. Io da quando lo uso non conosco piu' un'estetista! ;) Rimuovo tranquillamente tutti i tipi di peli e, soprattutto la peluria del viso. Sono davvero soddisfatta del prodotto e del serio marchio Philips. Grazie davvero. E.V.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore
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sally
10/10/2011
France
Efficace sans plus
Une épilation rapide et "visible" : les poils épais disparaissent, par contre les plus fin se font oublier, on ne les voit pas mais on les sent. Compter 20minutes pour les deux demis jambes, plutot rapide à mon gout. En terme de douleur, ni plus ni moins qu'un autre. Utilisation sans fil très pratique, la batterie tient bien deux épilations #jambes aisselles maillot# consécutives sans défaillir. Pochette de rangement pratique, tout rentre dedans. Quelques appréhensions au début, vu qu'elle est métallique, mais depuis deux ans dans ma salle de bain, pas un point de rouille... Gros bémol par contre sur le nettoyage. Meme si la brosse permet d'enlever les poils restant dans les pinces et la tete d'épilation passe sous l'eau, impossible d'éviter que quelques poils se prennent dans les engrenages, voire ressurgissent de l'autre coté du mécanisme ! Encore des efforts à faire sur la simplicité de nettoyage #au bout de deux ans, ca commence à s'encrasser#. Bref, il fait ce qu'on lui demande, ni plus ni moins.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Ice Premium HP6511/00 Épilateur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Ice Premium HP6511/00 Épilateur