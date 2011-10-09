Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Inscrivez-vous dès maintenant
Accès anticipé à nos soldes Refurb Friday
Arrêté
HP6509/01
Une peau douce et soyeuse plus longtemps
Découvrez un mode d'épilation ultra-doux avec ce nouveau système Philips qui élimine les poils à la racine et vous laisse une peau douce et soyeuse pendant des semaines. Livré avec un ensemble unique d'accessoires, pour des résultats optimaux.
Épilateur corps avec tête de rasage
Redresse les poils, même les plus courts, et détend votre peau pour une épilation tout en douceur.
La tête de rasage épouse le contour du maillot ou des aisselles pour un rasage précis tout en douceur. Vous disposez également d'un sabot pour couper les poils les plus longs avant l'épilation ou le rasage du maillot.
Une forme arrondie esthétique qui tient parfaitement dans la main, pour une épilation confortable.
3.9
sur 6
15
Avis
ceted
09/10/2011
France
Bon produit avec tête de rasage
Performant et simple d'utilisation. Sa tête de rasage en plus est bien pratique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6509 Épilateur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6509 Épilateur
BGP56
27/09/2012
United Kingdom
Acheteur vérifié
Wish I had purchased earlier
Have been using this now for a couple of months, hair grow back is minimal, painless on legs, have enlisted help to do my under arms, which is now painless as well. For me it is perfect and easy to use.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6509/01 Epilator
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6509/01 Epilator
Rose
30/10/2011
United Kingdom
THIS PRODUCT IS EXCELLENT VALUE FOR MONEY
This is my first epilator. I have found it easy to use. The shaving attachment is a bonus I didn't expect to get. My daughter spent £50 more for another brand of epilator and as far as I can see my Philips epilator is as good if not better. I used to have to shave daily but now I can leave it for almost a week - which is a great convenience. I highly recommend this product and am even tempted to buy 2 more for my other two daughters for Christmas!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6509/01 Epilator
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6509/01 Epilator