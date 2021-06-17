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Arrêté

SatinelleÉpilateur

HP6503/00

4.3

| (498) Avis | 87% recommandent ce produit

Satinelle Ice Premium

Premier épilateur céramique avec applicateur de froid Premium et système de massage sonique.

Voir tous les avantages

Épilateur ultradoux - applicateur de froid et massage sonique

Satinelle Ice Premium

Système de massage sonique

Le massage haute fréquence réduit la sensation d'étirement de la peau.

Disques hypoallergéniques

Disques hypoallergéniques

Réduisez les risques d'irritations tout en prenant soin de votre peau.

Applicateur de froid intégré

Épouse de près toutes les courbes de votre corps, pour une sensation de froid optimale et une épilation tout en douceur.

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4.3

sur 6

498

Avis

87%

recommandent ce produit

17/06/2021

België

België

Acheteur vérifié

Je recommande sans hésitation

La batterie tient le coup comme annoncé et charge plus vite que prévu. Impressionné par l'aspiration de cet appareil léger et robuste. La brosse turbo est exceptionnelle (canapé en tissu avec un gros chien à la maison...).

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6726/01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6726/01

29/01/2021

België

België

Acheteur vérifié

excellent appareil !!!!!!!!

Excellent appareil, bonne autonomie, facile d'utilisation et d'entretien. les lampes led à l'avant sont géniales, on pense au début que c'est pour le design mais c'est super pratique pour voir les saletés. On devrait juste pouvoir changer de batterie, comme on peut le faire pour un outil, sinon le TOP!!!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6726/01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6726/01

09/08/2020

België

België

Acheteur vérifié

Très pratique

Je suis très satisfait de ce produit il est silencieux maniable et la batterie dure le temps aspirer tout l appartement

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6727/01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6727/01

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