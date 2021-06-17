Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Inscrivez-vous dès maintenant
Accès anticipé à nos soldes Refurb Friday
Arrêté
Satinelle Ice Premium
Premier épilateur céramique avec applicateur de froid Premium et système de massage sonique.
Le massage haute fréquence réduit la sensation d'étirement de la peau.
Réduisez les risques d'irritations tout en prenant soin de votre peau.
Épouse de près toutes les courbes de votre corps, pour une sensation de froid optimale et une épilation tout en douceur.
4.3
sur 6
498
Avis
87%
recommandent ce produit
Brins
17/06/2021
België
Acheteur vérifié
Je recommande sans hésitation
La batterie tient le coup comme annoncé et charge plus vite que prévu. Impressionné par l'aspiration de cet appareil léger et robuste. La brosse turbo est exceptionnelle (canapé en tissu avec un gros chien à la maison...).
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6726/01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6726/01
did7310
29/01/2021
België
Acheteur vérifié
excellent appareil !!!!!!!!
Excellent appareil, bonne autonomie, facile d'utilisation et d'entretien. les lampes led à l'avant sont géniales, on pense au début que c'est pour le design mais c'est super pratique pour voir les saletés. On devrait juste pouvoir changer de batterie, comme on peut le faire pour un outil, sinon le TOP!!!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6726/01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6726/01
Woudi
09/08/2020
België
Acheteur vérifié
Très pratique
Je suis très satisfait de ce produit il est silencieux maniable et la batterie dure le temps aspirer tout l appartement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6727/01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6727/01