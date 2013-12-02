ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Photo d’un produit unique

Arrêté

Satinelle IceÉpilateur

HP6495/00

4

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Satinelle Ice Édition limitée

Premier épilateur céramique avec applicateur de froid amovible et système de massage.

Voir tous les avantages

L'épilateur le plus doux de Philips

Satinelle Ice Édition limitée

  • Blanc

Applicateur de froid intégré avec tête pivotante

Applicateur de froid intégré avec tête pivotante

Cet applicateur de froid breveté apaise la peau et garantit une épilation moins douloureuse. Sa tête pivotante suit les contours de votre corps pour une épilation optimale et un minimum de douleur.

Nouveau système d'épilation en céramique

Grâce à son matériau céramique et à sa forme ergonomique uniques, sa tête d'épilation saisit plus de poils, permettant une épilation jusqu'à 20 % plus rapide. *Par rapport au Satin Ice de Philips.

Disques hypoallergéniques

La tête d'épilation hypoallergénique réduit les risques d'irritations allergiques et prend soin de votre peau.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

5
3
2
1

02/12/2013

België

België

handig draadloos epileren en scheren

mijn 1e draadloze lady shave/epileerder en het is veel makkelijker dan met een snoer, opgeladen kun je hem ook meerdere keren gebruiken, dus heel handig voor vakantie, scheelt een kabel het lampje is ook handig, zeker bij het epileren

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.