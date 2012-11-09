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Tête d'épilation en céramique exclusive Philips
Grâce aux propriétés apaisantes de la glace et à son système de massage intégré, le nouveau Satinelle Ice atténue considérablement la douleur de l'épilation. La tête en céramique hypoallergénique respecte les peaux les plus sensibles.
Rose
Cet applicateur de froid breveté apaise la peau et garantit une épilation moins douloureuse. Sa tête pivotante suit les contours de votre corps pour une épilation optimale et un minimum de douleur.
Suit les contours de votre corps pour atténuer la douleur plus efficacement pendant l'épilation, diffuse une sensation de froid immédiate et apaise la peau.
Fonctionne avec l'applicateur de froid pour neutraliser l'inconfort de l'épilation.
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Miemel
09/11/2012
België
Acheteur vérifié
Gebruiksvriendelijk
Heel tevreden met de aankoop van dit product. Voor herhaling vatbaar
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Ice HP6492/00 Epileerapparaat
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