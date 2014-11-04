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Tondez, taillez ou rasez les poils superflus de la zone du maillot et obtenez un résultat professionnel, grâce à cette tondeuse d'une précision optimale.
Tondre, styler et raser
Tondeuse précise et douce, tond à moins d'un millimètre (sur des poils mesurant au moins 0,6 mm).
Le sabot hygiénique coupe les poils à cinq longueurs différentes (2-10 mm), pour un maillot stylé et maîtrisé.
4.3
sur 6
8
Avis
88%
recommandent ce produit
lou2927
04/11/2014
France
SUPER PRODUIT
Super Super produit JE LE CONSEIL FORTEMENT EN PLUS UN PRIX TRES RAISONNABLE COMME TOUS LES PRODUITS PHILIPS CORDIALEMENT
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bikini Perfect HP6373/00 Tondeuse bikini
Oui, je recommande ce produit
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zaza1972
19/07/2012
France
qualites produit
produit simple d'utilisation, precision assuree et batterie durable.livré avec accessoires de decors pour tailler (selon les personnes). je le recommande
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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christine1
27/09/2012
België
Acheteur vérifié
HEEL HANDIG
DIT IS ECHT EEN GEMAK OM JE TE ONHAREN/ doet geen pijn meer, echt!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bikini Perfect HP6373/00 Bikinitrimmer
Oui, je recommande ce produit
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