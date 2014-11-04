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Bikini PerfectTondeuse bikini

HP6373/00

4.3

| (8) Avis | 88% recommandent ce produit

L'efficacité du spa, chez vous

Tondez, taillez ou rasez les poils superflus de la zone du maillot et obtenez un résultat professionnel, grâce à cette tondeuse d'une précision optimale.

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Tondeuse d'une précision optimale, pour moins d'irritations

L'efficacité du spa, chez vous

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Tondeuse précise et douce

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Tondeuse précise et douce, tond à moins d'un millimètre (sur des poils mesurant au moins 0,6 mm).

Sabot hygiénique

Sabot hygiénique

Le sabot hygiénique coupe les poils à cinq longueurs différentes (2-10 mm), pour un maillot stylé et maîtrisé.

Un rasage sans risque et ultra doux

Un rasage sans risque et ultra doux

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4.3

sur 6

8

Avis

88%

recommandent ce produit

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2

04/11/2014

France

France

SUPER PRODUIT

Super Super produit JE LE CONSEIL FORTEMENT EN PLUS UN PRIX TRES RAISONNABLE COMME TOUS LES PRODUITS PHILIPS CORDIALEMENT

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bikini Perfect HP6373/00 Tondeuse bikini

Oui, je recommande ce produit

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19/07/2012

France

France

qualites produit

produit simple d'utilisation, precision assuree et batterie durable.livré avec accessoires de decors pour tailler (selon les personnes). je le recommande

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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27/09/2012

België

België

Acheteur vérifié

HEEL HANDIG

DIT IS ECHT EEN GEMAK OM JE TE ONHAREN/ doet geen pijn meer, echt!!

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Cet avis concerne le produit Bikini Perfect HP6373/00 Bikinitrimmer

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