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HP6370/00
Dur pour les poils, doux pour la peau
Le rasoir pour femmes Double Contour Sensitive de Philips a été conçu pour satisfaire les besoins des femmes actuelles en leur garantissant une peau incroyablement belle et douce grâce à la protection de la double grille novatrice.
Ladyshave 5 en 1
Le guide de rasage vous aide à tondre et travailler des zones comme le bikini de manière précise et douce.
La bande d'aloès intégrée augmente l'hydratation de peau pour un rasage doux et sûr.
La tête de la tondeuse pour bikini vous apporte plus de précision pour pouvoir mieux déterminer le style que vous souhaitez donner à la zone du bikini.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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2.6
sur 6
58
Avis
nadia49
02/12/2013
België
très agréable à utiliser/bonne tenue en main
9/10 APPAREIL DIFFICILEMENT AMELIORABLE SI CE N EST L AUTONOMIE QUI POURRAIT ETRE PLUS IMPORTANTE
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Double Contour HP6370/00 Ladyshave pour peaux sensibles
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Double Contour HP6370/00 Ladyshave pour peaux sensibles
Mel1182
02/12/2013
België
Zeer gebruiksvriendelijk en goedwerkend product
Dit is een zeer goed product. Ik ben er zeer tevreden over en het zeker een aanrader. Ook voor de gevoelige huidtypes.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive
Sandra23
11/06/2012
Deutschland
Super Produkt...gerade für empfindliche Haut
Ich habe mir den Philips Double Contour Ladyshave Sensitive HP6370/00 5 in 1 Ladyshave gekauft, da ich durch eine Nassrasur meistens Irritationen bekommen habe und das vor allem in der Bikinizone. Durch meinen neuen Rasierer passiert mir das nicht mehr. Die Trockenrasur funktioniert einwandfrei und liefert dementsprechende Ergebnisse. Der Rasierer passt sich den Konturen des Körpers an (z.B. Knie). Das Licht am Rasierer hilft dabei auch helle Härchen zu finden. Allerdings muss man an manchen Stellen die Haut gut straff ziehen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Was mich ein wenig stört, ist die kurze Akkulaufzeit von ca. 40 Minuten. Wobei diese meist für zwei bis drei Rasuren ausreicht...also für mein Empfinden ausreichend. Außerdem stört mich ein wenig, dass man die Akkuladezeit überlegen sollte, da diese 10 Stunden nicht überschreiten sollte. Jedoch war dies bisher meist gut machbar. Alles in allem also ein top Rasierer, speziell für empfindliche Haut!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Double Contour HP6370/00 Ladyshave Sensitive