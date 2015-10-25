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Arrêté
HP6366/00
Dur avec les poils, doux avec la peau
Le rasoir féminin Double Contour Sensitive de Philips a été conçu pour répondre aux besoins des femmes modernes. Ce rasoir féminin innovant à deux grilles protège votre peau tout en la rendant parfaitement lisse.
Rasoir féminin 5 en 1
Étanche
La bande à l'aloe vera intégrée améliore l'hydratation de votre peau pour un rasage en douceur
Rasez-vous en toutes circonstances grâce à ce rasoir féminin sans fil
Rasage sous l'eau ou à sec
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3.0
sur 6
50
Avis
Ladyduwi
25/10/2015
België
Acheteur vérifié
Doet wat moet
Na opladen kun je het lange tijd gebruiken voor bikinilijn vind ik minder geschikt maar gaat wel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive
Angel
19/07/2013
België
Acheteur vérifié
Heel handig
Het is een toestel dat zeer handig is, het ligt goed in de hand, is mooi en werkt zeer goed.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive
puschel80
11/08/2015
Deutschland
nur trocken genutzt-sehr zufrieden
Zu mir und meiner Haut: Ich habe immer epiliert, hatte aber nach einem Jahr so starke Verwachsungen und Pickelchen, das ich mich dennoch komplett verhüllt habe, also stieg ich um aufs Nassrasieren. An sich schön gründlich, jedoch vor allem an den Beinen im Sommer (da öfters nötig, soll ja immer schön Glatt sein) kam es zu Auschlag, sogenannte Rasierpocken. Sah natürlich auch wieder nicht schön aus, also wieder verhüllen. Die Lösung: Das Produkt ist ein echter Handschmeichler, lässt sich sehr einfach bedienen und macht eine schöne glatte Haut. Benutzt wird er bei mir nur zur Trockenrasur für Arme und Beine- ab und zu auch für die Bikini-Zone. Leider reizt er meine Haut unter den Achseln zu stark, davon bekomme ich Ausschlag und musste daher an dieser Körperpartie wieder auf die herkömmliche Nassrasur umsteigen. Vermutlich liegt es aber daran, dass ich an dieser Stelle sehr empfindlich bin. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Rasur- man kann sie jetzt in den heißen Tagen bedenkenlos jeden Tag durchführen, ohne das Irritationen auftreten, wie eben meist beim Nass rasieren. Fazit:Ist schnell zur Hand und liegt auch gut in der Hand und wenn man langsam gegen die Wuchsrichtung über die Haut geht- ist das Ergebnis absolut in Ordnung. Bin begeistert.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive