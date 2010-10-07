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Arrêté

Brosse soufflante

HP4674/00

4.6

| (7) Avis | 100% recommandent ce produit

Chaque jour, des cheveux lisses et brillants

Obtenez chaque jour des cheveux lisses et brillants. Le SalonAirstylist Ion 1 000 W combine la technologie ionique, quatre accessoires et une puissance de séchage professionnelle contre les frisottis !

Voir tous les avantages

Salon Airstylist Ion

Chaque jour, des cheveux lisses et brillants

  • 1 000 W

  • Céramique

  • 4 accessoires

1 000 W pour des résultats professionnels

1 000 W pour des résultats professionnels

Cette brosse coiffante est équipée d'une résistance chauffante de 1 000 W, pour un flux d'air optimal et une puissance de séchage douce.

Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

La technologie ionique assure un séchage anti-statique. Les ions chargés négativement éliminent l'électricité statique, préservent les cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, sans frisottis, d'une brillance incomparable.

Brosse à picots rétractables pour réaliser des boucles facilement

Brosse à picots rétractables pour réaliser des boucles facilement

Cette brosse soufflante simple d'utilisation combine brosse et fer à boucler. Les picots se rétractent en une pression sur le bouton, permettant ainsi à l'appareil de glisser le long de vos cheveux. Résultat : de superbes boucles.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.6

sur 6

7

Avis

100%

recommandent ce produit

2
1

07/10/2010

France

France

c'est parmi les plus meilleur produit de ma vie quotidienne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Salon Airstylist Ion HP4674 Brosse soufflante

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Salon Airstylist Ion HP4674 Brosse soufflante

04/10/2018

Deutschland

Deutschland

Philips airstylist ion

Für mich das beste was es gibt... Habe das neue model probiert und gleich wieder verschenkt...das alte model viel besser.. Benutze es schon seit 7 Jahren hoffe es bleibt noch lange im Sortiment habe mir bereits eines gekauft auf vohrrat...

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Cet avis concerne le produit Salon Airstylist Ion HP4674 Styler

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Cet avis concerne le produit Salon Airstylist Ion HP4674 Styler

16/03/2014

Suisse

Suisse

Super Produkt!

Ich benutze das immer. Kann nur weiter empfehlen!!! Habe im Aussland neu model gekauft, aber sie ist nicht so stark!

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