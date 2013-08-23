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Quelle eau utiliser dans mon fer vapeur/défroisseur Philips ?
Comment nettoyer la semelle de mon fer vapeur ou à sec Philips ?
Série 500Rasoir anti-bouloche
De l'eau fuit de la semelle de mon fer vapeur Philips
Mon fer vapeur Philips ne chauffe plus.
Le revêtement de la semelle est griffé ou usé.
Ma centrale vapeur Philips n'élimine pas les faux plis.
Mon fer Philips grésille quand je le place sur son talon
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