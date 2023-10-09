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Arrêté

Éveil Lumière

HF3520/01

4.1

| (802) Avis | 86% recommandent ce produit

1 récompense

Réveillez-vous naturellement

Inspiré par les vrais levers de soleil, l'Éveil Lumière Philips utilise une combinaison unique de lumière et de son pour vous réveiller plus naturellement. La couleur de l'aube passe d'un rouge délicat à un orange chaleureux, puis à un jaune éclatant.

Voir tous les avantages

avec un Éveil Lumière et une simulation colorée de lever de soleil

Réveillez-vous naturellement

  • Simulation colorée de lever de soleil

  • 5 sons naturels

  • Radio FM et lampe de chevet

  • Répétition de l'alarme par tapotement

La simulation colorée de lever de soleil vous réveille naturellement.

La simulation colorée de lever de soleil vous réveille naturellement.

Comme lors d'un vrai lever de soleil, la luminosité augmente progressivement pendant 30 minutes, passant d'un rouge matinal doux à un orange puis à un jaune éclatant illuminant toute votre chambre. Ce processus de modification et d'intensification progressive de la lumière favorise un réveil naturel. Lorsque la lumière emplit votre chambre, le son naturel que vous avez choisi retentit, pour vous réveiller du bon pied.

Choix entre 5 sons naturels différents pour votre réveil

Choix entre 5 sons naturels différents pour votre réveil

À l'heure définie, le son naturel retentit pour un réveil efficace et total. Pendant une minute et demie, le son choisi augmente progressivement de volume, jusqu'au niveau sélectionné. Vous avez le choix entre cinq sons naturels : Oiseaux dans la forêt, Bouddha, Yoga, Vagues et Bols tibétains.

La radio FM vous permet de vous réveiller au son de votre émission préférée

La radio FM vous permet de vous réveiller au son de votre émission préférée

Réveillez-vous au son de votre émission de radio préférée.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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4.1

sur 6

802

Avis

86%

recommandent ce produit

09/10/2023

België

België

Acheteur vérifié

Réveil lumière

Très beau produit. Lumière agréable et se réveiller en musique est top.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SmartSleep HF3519/01 Éveil Lumière

Date d'utilisation 2022-09-09

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SmartSleep HF3519/01 Éveil Lumière

Date d'utilisation 2022-09-09

11/12/2015

België

België

Beau et bon produit

Je suis satisfaite de mon achat. Seule surprise: je pensais qu'il était plus petit, mais finalement en utilisation il est magnifique. Facile à le régler, les sons et la luminosité réglables sont très agréables et on se réveille effectivement plus facilement pendant les jours sans luminosité matinale. Je le recommande.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HF3520/01 Éveil Lumière

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HF3520/01 Éveil Lumière

22/07/2015

België

België

Acheteur vérifié

Excellent produit, se réveiller grâce à la lumière change la vie...

Cela fait des années que je me réveille à la lumière d'un Philips. Ce modèle-ci est quasi parfait. Ce que je propose pour l'améliorer encore: - un port USB pour se réveiller au son de sa propre musique - un bouton pour éteindre sonnerie et lumière en même temps au moment où le réveil sonne - des indications sur le rond du soleil pour décrire la fonction de chaque touche - davantage de choix dans les sonneries. Il y a des oiseaux dans chaque sonnerie, cela peut sembler irritant.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HF3520/01 Éveil Lumière

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HF3520/01 Éveil Lumière

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