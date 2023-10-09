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Réveillez-vous naturellement
Inspiré par les vrais levers de soleil, l'Éveil Lumière Philips utilise une combinaison unique de lumière et de son pour vous réveiller plus naturellement. La couleur de l'aube passe d'un rouge délicat à un orange chaleureux, puis à un jaune éclatant.
Simulation colorée de lever de soleil
5 sons naturels
Radio FM et lampe de chevet
Répétition de l'alarme par tapotement
Comme lors d'un vrai lever de soleil, la luminosité augmente progressivement pendant 30 minutes, passant d'un rouge matinal doux à un orange puis à un jaune éclatant illuminant toute votre chambre. Ce processus de modification et d'intensification progressive de la lumière favorise un réveil naturel. Lorsque la lumière emplit votre chambre, le son naturel que vous avez choisi retentit, pour vous réveiller du bon pied.
À l'heure définie, le son naturel retentit pour un réveil efficace et total. Pendant une minute et demie, le son choisi augmente progressivement de volume, jusqu'au niveau sélectionné. Vous avez le choix entre cinq sons naturels : Oiseaux dans la forêt, Bouddha, Yoga, Vagues et Bols tibétains.
Réveillez-vous au son de votre émission de radio préférée.
Récompenses
4.1
sur 6
802
Avis
86%
recommandent ce produit
Ricket
09/10/2023
België
Acheteur vérifié
Réveil lumière
Très beau produit. Lumière agréable et se réveiller en musique est top.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SmartSleep HF3519/01 Éveil Lumière
Date d'utilisation 2022-09-09
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SmartSleep HF3519/01 Éveil Lumière
Date d'utilisation 2022-09-09
Beatrix
11/12/2015
België
Beau et bon produit
Je suis satisfaite de mon achat. Seule surprise: je pensais qu'il était plus petit, mais finalement en utilisation il est magnifique. Facile à le régler, les sons et la luminosité réglables sont très agréables et on se réveille effectivement plus facilement pendant les jours sans luminosité matinale. Je le recommande.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HF3520/01 Éveil Lumière
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HF3520/01 Éveil Lumière
AnneFrancoise
22/07/2015
België
Acheteur vérifié
Excellent produit, se réveiller grâce à la lumière change la vie...
Cela fait des années que je me réveille à la lumière d'un Philips. Ce modèle-ci est quasi parfait. Ce que je propose pour l'améliorer encore: - un port USB pour se réveiller au son de sa propre musique - un bouton pour éteindre sonnerie et lumière en même temps au moment où le réveil sonne - des indications sur le rond du soleil pour décrire la fonction de chaque touche - davantage de choix dans les sonneries. Il y a des oiseaux dans chaque sonnerie, cela peut sembler irritant.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HF3520/01 Éveil Lumière
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HF3520/01 Éveil Lumière