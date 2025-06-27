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  • De l'eau chaude, tous les jours, avec style.
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  • De l'eau chaude, tous les jours, avec style.
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Série 3000Bouilloire Philips

HD9411/70

4.5
| (197) Avis | 91% recommandent ce produit
De l'eau chaude, tous les jours, avec style.
Préparez aisément vos boissons chaudes ou vos plats préférés avec la bouilloire Philips série 3000. La préparation est facile grâce à la capacité de 1,7 l et la fenêtre éclairée. Son design raffiné ajoute une subtile touche de modernité à votre maison.
Voir tous les avantages

Boissons et plats chauds, préparés à votre façon.

De l'eau chaude, tous les jours, avec style.

  • Découvrez l'ensemble petit-déjeuner complet série 3000

  • Vos plats et boissons chaudes, préparés à votre façon

  • Un design raffiné, une touche de modernité dans n'importe quelle cuisine

Ensemble petit-déjeuner complet avec grille-pain et cafetière

Ensemble petit-déjeuner complet avec grille-pain et cafetière

Découvrez notre ensemble petit-déjeuner complet série 3000 avec grille-pain et cafetière filtre assortis. Démarrez la journée avec style !

Capacité de 1,7 l pour toute la famille

Capacité de 1,7 l pour toute la famille

De la préparation du thé au dîner, la capacité de la bouilloire de 1,7 l est parfaite pour toute la famille.

Ébullition rapide et nettoyage facile grâce à l'élément chauffant plat

Ébullition rapide et nettoyage facile grâce à l'élément chauffant plat

La résistance chauffante plate en inox est dissimulée et permet une ébullition rapide et un nettoyage sans effort. Profitez d'une eau propre et fraîche avant, pendant et après chaque utilisation.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.5

sur 6

197

Avis

91%

recommandent ce produit

27/06/2025

France

France

que du bonheur

Cette bouilloire electric noire ,tres noire mate reflete a tout prix l'elegance de la qualite de cet objet .Ses lignes fuides et aerees se remarquent rapidement dans la cuisine sans avoir besoin d'un oeil acerbe.Elle pivote tout en douceur sur elle meme et nous avertit d'un eclat de led la finalite de son utilite ..Eh oui l'eau est chaude ,apaisante pour le the et silencieuse pour le plaisir de nos ouies ..Un pure moment de bonheur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Series 3000 HD9318/20 Bouilloire – 1,7 litre, taille familiale, noir

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Series 3000 HD9318/20 Bouilloire – 1,7 litre, taille familiale, noir

21/04/2022

France

France

Acheteur vérifié

Bouilloire en plastique tres perdormente

Bouilloire en plastique très performante et facile d'utilisation. Elle chauffe très rapidement l'eau afin de se taire son thé ou café soluble. De plus moi je l'utilise afin de faire des économies d'énergie afin de faire chauffer l'eau pour les pâtes ou le riz.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bouilloire en plastique série 3000 HD9318/00

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bouilloire en plastique série 3000 HD9318/00

09/10/2025

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Sehr gut.

Handlich,leicht,gut verarbeitet. Kann ich weiter empfehlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Series 3000 HD9318/70R1 Wasserkocher aus Kunststoff

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Series 3000 HD9318/70R1 Wasserkocher aus Kunststoff

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