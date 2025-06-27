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1,7 l
Couvercle à ressort
Voyant
Une résistance non visible en inox assure une ébullition rapide et un nettoyage facile.
Multiples systèmes de sécurité contre le fonctionnement à vide, avec arrêt automatique quand l'eau est prête.
L'élégant voyant intégré à l'interrupteur s'allume lorsque la bouilloire est activée.
4.5
sur 6
197
Avis
91%
recommandent ce produit
Herve le Vrai
27/06/2025
France
que du bonheur
Cette bouilloire electric noire ,tres noire mate reflete a tout prix l'elegance de la qualite de cet objet .Ses lignes fuides et aerees se remarquent rapidement dans la cuisine sans avoir besoin d'un oeil acerbe.Elle pivote tout en douceur sur elle meme et nous avertit d'un eclat de led la finalite de son utilite ..Eh oui l'eau est chaude ,apaisante pour le the et silencieuse pour le plaisir de nos ouies ..Un pure moment de bonheur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Series 3000 HD9318/20 Bouilloire – 1,7 litre, taille familiale, noir
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Series 3000 HD9318/20 Bouilloire – 1,7 litre, taille familiale, noir
Z.Razki
21/04/2022
France
Acheteur vérifié
Bouilloire en plastique tres perdormente
Bouilloire en plastique très performante et facile d'utilisation. Elle chauffe très rapidement l'eau afin de se taire son thé ou café soluble. De plus moi je l'utilise afin de faire des économies d'énergie afin de faire chauffer l'eau pour les pâtes ou le riz.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bouilloire en plastique série 3000 HD9318/00
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bouilloire en plastique série 3000 HD9318/00
Timon27
09/10/2025
Deutschland
Acheteur vérifié
Sehr gut.
Handlich,leicht,gut verarbeitet. Kann ich weiter empfehlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Series 3000 HD9318/70R1 Wasserkocher aus Kunststoff
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Series 3000 HD9318/70R1 Wasserkocher aus Kunststoff