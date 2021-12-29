Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Lames en titane
400 hauteurs de coupe
120 min d'autonomie pour 1 h de charge
Jusqu'à 5 ans de garantie
Réalisez la coupe parfaite avec précision. Choisissez parmi plus de 400 hauteurs de coupe par incréments de 0,01 mm pour parvenir à la longueur exacte que vous souhaitez et obtenir le look idéal.
Réalisez des coupes de précision avec les 3 sabots réglables. Verrouillez plus de 400 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 42 mm, ou utilisez la tondeuse sans sabot pour une coupe de près à 0,5 mm.
Obtenez une coupe parfaite et protectrice grâce aux lames auto-affûtées en acier avec revêtement titane conçues pour des performances durables, jour après jour.
Récompenses
4.1
sur 6
908
Avis
83%
recommandent ce produit
JLJ Bel
29/12/2021
België
Acheteur vérifié
Pratique et efficace
Le réglage de la hauteur électronique est très pratique. En mettant le sabot, il connaît la hauteur minimale et maximale.
Avantages
Réglage de la hauteur électronique
Contre
Un peu lourd mais acceptable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
MMA01
15/03/2021
België
Acheteur vérifié
Facile et souple d'utilisation..?
Le service et la qualité réputée des produits Philips !
Avantages
Hyper pratique
Contre
Néant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Gégé26
16/12/2020
België
Acheteur vérifié
Règlages faciles
Facile d'utilisation, règlages nombreux et fonction mémoire très utile
Avantages
Simple , facile, efficace
Contre
rien à dire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/20 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/20 Tondeuse à cheveux lavable
Jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.
Applicable exclusivement aux modèles des séries 5000, 7000 et 9000. Disponible pour le marché mondial, à l'exclusion des États-Unis, du Canada et de la Chine.