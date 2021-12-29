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Nouveau
Un style précis et polyvalent
Réalisez différentes coupes de cheveux avec précision grâce aux 28 hauteurs de coupe et aux lames auto-affûtées qui restent efficaces à chaque utilisation. Profitez de résultats précis et constants, directement chez vous.
Lames en acier auto-affûtées
28 hauteurs de coupe
Capteur PowerAdapt
Technologie anti-bourrage
Créez le style qui vous ressemble grâce à 28 hauteurs de coupe réglables par pas précis de 1 mm. Les trois sabots réglables couvrant des longueurs de 2 à 28 mm vous offrent un contrôle optimal pour tous les styles. Sans sabot, obtenez une coupe nette de 0,5 mm. Taillez avec précision et confiance, tout simplement.
Obtenez une coupe impeccable grâce aux lames auto-affûtées en acier de 41 mm, conçues pour offrir des performances durables.
Une coupe de cheveux fluide, du début à la fin. Le sabot avec technologie anti-bourrage est conçu pour faciliter l'évacuation des cheveux et éviter les obstructions, de manière à déplacer facilement la tondeuse. Vous gardez ainsi une maîtrise constante et obtenez le résultat souhaité sans interruption.
4.1
sur 6
911
Avis
82%
recommandent ce produit
JLJ Bel
29/12/2021
België
Acheteur vérifié
Pratique et efficace
Le réglage de la hauteur électronique est très pratique. En mettant le sabot, il connaît la hauteur minimale et maximale.
Avantages
Réglage de la hauteur électronique
Contre
Un peu lourd mais acceptable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Date of Use 2021-08-29
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Date of Use 2021-08-29
MMA01
15/03/2021
België
Acheteur vérifié
Facile et souple d'utilisation..?
Le service et la qualité réputée des produits Philips !
Avantages
Hyper pratique
Contre
Néant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Date of Use 2020-02-15
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Date of Use 2020-02-15
Gégé26
16/12/2020
België
Acheteur vérifié
Règlages faciles
Facile d'utilisation, règlages nombreux et fonction mémoire très utile
Avantages
Simple , facile, efficace
Contre
rien à dire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/20 Tondeuse à cheveux lavable
Date of Use 2019-11-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/20 Tondeuse à cheveux lavable
Date of Use 2019-11-16
Après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat