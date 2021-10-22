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Nouveau
Polyvalence pour toute la famille
Réalisez des coiffures précises pour vous ou vos proches grâce à la tondeuse à cheveux 5000 de Philips. Les lames qui restent bien affûtées assurent un résultat impeccable, tandis que l'utilisation sans fil vous permet de couper avec confort et confiance.
Lames en acier auto-affûtées
10 hauteurs de coupe
Capteur PowerAdapt
Technologie anti-bourrage
Une coupe de cheveux fluide, du début à la fin. Le sabot avec technologie anti-bourrage est conçu pour faciliter l'évacuation des cheveux et éviter les obstructions, de manière à déplacer facilement la tondeuse. Vous gardez ainsi une maîtrise constante et obtenez le résultat souhaité sans interruption.
Le capteur PowerAdapt analyse la densité des cheveux 250 fois par seconde et ajuste automatiquement la puissance pour une coupe de cheveux sans effort.
Le bouton Turbo augmente la vitesse de coupe pour produire des résultats optimaux, même sur les cheveux les plus épais. Il fournit un surplus de puissance pour faciliter la coupe et vous offrir un résultat impeccable en toute confiance.
4.1
sur 6
490
Avis
85%
recommandent ce produit
Thierryver
22/10/2021
België
Acheteur vérifié
Tondeuse électrique pour cheveux
Coupe facilement tout types de cheveux en quelques passages
Avantages
Coupe très bien
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3505/15 Tondeuse à cheveux
Date of Use 2020-09-22
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3505/15 Tondeuse à cheveux
Date of Use 2020-09-22
Lolo82
28/08/2024
France
Acheteur vérifié
Simple et efficace
Je l’utilise pour les cheveux et le corps. Trois atouts majeurs : - le réglage et simple et précis - le sabot est stable, ne se décroche pas - l’alimentation sur secteur permet une utilisation optimale en continu
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux
Date of Use 2023-07-28
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux
Date of Use 2023-07-28
Nicosurf40450
25/09/2023
France
Acheteur vérifié
Simple efficace geniale
Super tout simplement......................... .....
Avantages
Rapport qualite prix
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse à cheveux
Date of Use 2022-08-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse à cheveux
Date of Use 2022-08-25
Après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.