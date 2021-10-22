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  • Polyvalence pour toute la famille
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Nouveau

Hair ClipperSérie 5000

HC5721/15

4.1

| (490) Avis | 85% recommandent ce produit

Polyvalence pour toute la famille

Réalisez des coiffures précises pour vous ou vos proches grâce à la tondeuse à cheveux 5000 de Philips. Les lames qui restent bien affûtées assurent un résultat impeccable, tandis que l'utilisation sans fil vous permet de couper avec confort et confiance.

Voir tous les avantages

Une coupe de cheveux parfaite directement chez vous

Polyvalence pour toute la famille

  • Lames en acier auto-affûtées

  • 10 hauteurs de coupe

  • Capteur PowerAdapt

  • Technologie anti-bourrage

Pour une coupe uniforme et facile à la maison

Pour une coupe uniforme et facile à la maison

Une coupe de cheveux fluide, du début à la fin. Le sabot avec technologie anti-bourrage est conçu pour faciliter l'évacuation des cheveux et éviter les obstructions, de manière à déplacer facilement la tondeuse. Vous gardez ainsi une maîtrise constante et obtenez le résultat souhaité sans interruption.

Moteur et lames à réponse adaptative

Moteur et lames à réponse adaptative

Le capteur PowerAdapt analyse la densité des cheveux 250 fois par seconde et ajuste automatiquement la puissance pour une coupe de cheveux sans effort.

Mode Turbo : ajuste la vitesse en fonction de la densité des cheveux

Mode Turbo : ajuste la vitesse en fonction de la densité des cheveux

Le bouton Turbo augmente la vitesse de coupe pour produire des résultats optimaux, même sur les cheveux les plus épais. Il fournit un surplus de puissance pour faciliter la coupe et vous offrir un résultat impeccable en toute confiance.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

490

Avis

85%

recommandent ce produit

22/10/2021

België

België

Acheteur vérifié

Tondeuse électrique pour cheveux

Coupe facilement tout types de cheveux en quelques passages

Avantages

Coupe très bien

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3505/15 Tondeuse à cheveux

Date of Use 2020-09-22

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3505/15 Tondeuse à cheveux

Date of Use 2020-09-22

28/08/2024

France

France

Acheteur vérifié

Simple et efficace

Je l’utilise pour les cheveux et le corps. Trois atouts majeurs : - le réglage et simple et précis - le sabot est stable, ne se décroche pas - l’alimentation sur secteur permet une utilisation optimale en continu

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux

Date of Use 2023-07-28

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux

Date of Use 2023-07-28

25/09/2023

France

France

Acheteur vérifié

Simple efficace geniale

Super tout simplement......................... .....

Avantages

Rapport qualite prix

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse à cheveux

Date of Use 2022-08-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse à cheveux

Date of Use 2022-08-25

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